عاجل: الملك سلمان يصدر حزمة قرارات ملكية تطيح بعدد من الأمراء في إمارات المناطق والهيئات

الخميس 08 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 561

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حزمة أوامر ملكية، إذ تضمنت إعفاء أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، من منصبه، وتعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة جازان بمرتبة وزير، فيما يُعين الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود نائباً لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة، وفي إطار إمارات المناطق، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز تعيين الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود نائباً لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة،

كذلك تضمنت الأوامر الملكية التي أقرها العاهل السعودي اليوم ونشرتها وكالة الأنباء السعودية، فإنها أعفت الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية من منصبه، وتعيينه نائباً لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، في المقابل شهدت الأوامر أيضاً تكليّف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية.

وأعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من منصبه، فيما عينه الملك سلمان بن عبد العزيز محافظاً للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير.

في الأثناء، أمر الملك سلمان بتعيين عبدالله بن سراج بن مصطفى زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمرتبة الممتازة، وتعيين هشام بن عبدالعزيز بن عثمان بن سيف مستشاراً لوزير الدفاع لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة