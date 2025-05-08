رئيس الحكومة سالم بن بريك يكشف عن 6 أولويات عاجلة لحكومته ويوجه دعوة للجميع داخل مكونات الشرعية تهديد اسرائيلي جديد للحوثيين وتلويح بضرب طهران شركة النفط بصنعاء تعلن استئناف ضخ الوقود من ميناء رأس عيسى وسيتم تزويد المحطات بالبترول والديزل خلال 24 ساعة لليوم الخامس.. هجوم بالمسيّرات على قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان خطة أمريكية غامضة لحكم غزة: هل تعود واشنطن بزيّ المنقذ» أم الاحتلال أبرز أسباب التهاب المفاصل التنكسي في الركبة التكتل الوطني للأحزاب يدعو مجلس القيادة الرئاسي الى البدء في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي .. عاجل المجلس الانتقالي يتعاقد مع شركة أمريكية لتحسين صورته لدى مراكز القرار الأمريكي وتشكيل ضغط داخل الكونجرس مقابل مئات الآلاف من الدولارات القوات السعودية تقصف مواقع وتحصينات المليشيا الحوثية بمحافظة صعدة.. تصريحات هانز فليك بعد سقوط برشلونة في ميلان وبماذا وعد لامين جماهير النادي الكتالوني؟
أعلنت شركة النفط بصنعاء استئناف عمليات الضخ لمادتي البنزين والديزل من السفن إلى الناقلات البترولية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، الذي تعرض خلال الايام والاسابيع الماضية لقصف أمريكي عنيف ومتواصل.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس- اطلع عليه محرر مأرب برس- أن أعمال الصيانة الشاملة لمنصات التعبئة في الميناء النفطي انتهت، وأن الناقلات في طريقها للأسواق المحلية في جميع المحافظات الخاضعة للحوثيين.
شركة النفط أكدت ان ''الكميات البترولية كافية لفترة طويلة، وسيتم تزويد المحطات خلال 24 ساعة''.
وتشهد صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة للحوثيين ازمة وقود خانقة منذ أيام، ومن شأن عودة تدفق الوقود، أن ينهي الأزمة.