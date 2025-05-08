شركة النفط بصنعاء تعلن استئناف ضخ الوقود من ميناء رأس عيسى وسيتم تزويد المحطات بالبترول والديزل خلال 24 ساعة

الخميس 08 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت شركة النفط بصنعاء استئناف عمليات الضخ لمادتي البنزين والديزل من السفن إلى الناقلات البترولية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، الذي تعرض خلال الايام والاسابيع الماضية لقصف أمريكي عنيف ومتواصل.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس- اطلع عليه محرر مأرب برس- أن أعمال الصيانة الشاملة لمنصات التعبئة في الميناء النفطي انتهت، وأن الناقلات في طريقها للأسواق المحلية في جميع المحافظات الخاضعة للحوثيين.

شركة النفط أكدت ان ''الكميات البترولية كافية لفترة طويلة، وسيتم تزويد المحطات خلال 24 ساعة''.

وتشهد صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة للحوثيين ازمة وقود خانقة منذ أيام، ومن شأن عودة تدفق الوقود، أن ينهي الأزمة.