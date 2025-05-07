التكتل الوطني للأحزاب يدعو مجلس القيادة الرئاسي الى البدء في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي .. عاجل

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أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، العدوان الإسرائيلي على المنشآت الحيوية والخدمية اليمنية، مؤكدا أن ذلك انتهاك صارخ للسيادة اليمنية، وللقانون الدولي، وكافة المواثيق الإنسانية الدولية.
وحمل في بيان له، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عمّا لحق بالشعب اليمني من أضرار، كما حمل الحوثيين المسؤولية عن التسبّب في حروب لا تنتهي تنفيذًا للأجندة الإيرانية.
ودعا التكتل مجلس القيادة والحكومة إلى اتخاذ موقف وطني حازم لإنقاذ اليمن من هذه المأساة، من خلال التحرك وبدء معركة الخلاص الوطني لاستعادة الدولة، وإنقاذ اليمن من جماعة التمرد والانقلاب الحوثية.
و قالت مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء إن اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل العمليات ضد إسرائيل، مما يعني أن هجماتها على السفن التي تسببت في اضطراب حركة التجارة العالمية لن تتوقف تماما.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستوقف استهداف الحوثيين في اليمن، وقال إن الجماعة المتحالفة مع إيران وافقت على التوقف عن مهاجمة السفن الأمريكية.
وبعد تصريح ترامب، قالت سلطنة عمان إنها توسطت في اتفاق لوقف الهجمات على السفن الأمريكية.