المجلس الانتقالي يتعاقد مع شركة أمريكية لتحسين صورته لدى مراكز القرار الأمريكي وتشكيل ضغط داخل الكونجرس مقابل مئات الآلاف من الدولارات القوات السعودية تقصف مواقع وتحصينات المليشيا الحوثية بمحافظة صعدة.. تصريحات هانز فليك بعد سقوط برشلونة في ميلان وبماذا وعد لامين جماهير النادي الكتالوني؟ البرهان في بث تلفزيوني يتوعد قوات الدعم السريع: سننتصر و ستحين ساعة القصاص نتنياهو يسعى لتغيير وجه الشرق الأوسط بعد هزيمة حماس الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعادة النظر في أسلوب تعاطيه مع جماعة الحوثي عاجل: السعودية ترحب بالاتفاق الأمريكي- الحوثي وتعلن دعمها الكامل لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن إسرائيل تعلن دعم الهند ضد باكستان حجاج يمنيون يبدأون باستلام مبالغهم المستردة التي قررت وزارة الأوقاف إعادتها لهم عن موسم 1446 سلطنة عمان تعلن عن مباحثات مع الحكومة اليمنية ''لاستئناف العملية السياسية والتوصل لحل عادل وشامل يراعى فيه مصلحة كل الأطراف''
كشفت وثيقة صادرة عن المجموعة الاستشارية للدبلوماسيين (INDEPENDENE DIPLOMAT) وهي شركة علاقات عامة مقرها في واشنطن، عن توقيع المجلس الانتقالي، عقدا معها
بمبلغ 520 ألف دولار سنويا، لتحسين صورة المجلس الانتقالي المنهارة داخل اليمن وخارجه.
كما التزمت الشركة التي وقع الانتقالي معها
بتقديم خدمات استشارية للمجلس، في الوقت الذي تشهد المناطق الخاضعة لسيطرته في جنوب اليمن تردياً معيشياً وانهياراً كبيراً في الخدمات الأساسية وسط تخلي المجلس عن مسؤولياته وتحميل الحكومة والمجلس الرئاسي المشارك فيهما وزر ذلك.
ووفقا لمذكرة العقد التي نشرتها الشركة، فإن شركة (Independent Diplomat) ستقدم خدمات استشارية دبلوماسية للمجلس الانتقالي لمدة عامين تبدأ من مطلع يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.
وأضافت المذكرة أن الرسوم المدفوعة من قبل الانتقالي تشمل جميع النفقات مثل (السفر، الإقامة، استئجار القاعات، التكاليف الإعلامية، الترجمة، ودعم المقاولين الخارجيين).
وبحسب نص العقد، تلتزم الشركة ID بتقديم الدعم الفني والسياسي للمجلس، بما يشمل صياغة الرسائل، وترتيب اللقاءات، وإدارة العلاقات مع الدوائر الدبلوماسية الدولية.
وأشارت الشركة إلى أنها ستقدم الخدمات بشكل رئيسي لرئيس المجلس الانتقالي، وهيئة الشؤون الخارجية والمغتربين، والمكاتب الدولية/الممثلين، والممثل الخاص لرئيس المجلس.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد نشرت سابقاً وثائق تتعلق بدفع المجلس الانتقالي الجنوبي مبلغ مليون ومائتين ألف دولار لشركة أمريكية مقابل عقد تمثيل المجلس لدى مراكز صناعة القرار الأمريكية ووسائل الإعلام وتحسين صورة المجلس لديها. وتشكيل ضغط داخل الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض وعبر الصحافة والمؤسسات الحكومية الأمريكية لدعم المجلس الانتقالي في مطالب الانفصال عن اليمن.
ووفقاً لمراقبين فإن الوثيقة تكشف حالة الانفصام بين قيادة المجلس والمواطن في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس. ففي الوقت الذي يعاني المواطن من تردي معيشي كبير ويواصل الاحتجاج على انهيار الخدمات في تلك المحافظات، تنفق قيادة المجلس أموالاً طائلة لتحسين صورتها في الخارج