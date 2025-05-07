القوات السعودية تقصف مواقع وتحصينات المليشيا الحوثية بمحافظة صعدة..

الأربعاء 07 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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قصفت القوات السعودية المتواجده في الحد الجنوبي للملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء مواقع وتحصينات المليشيا الحوثية في مديرية منبه بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي ان القوات السعودية استهدفت منطقة المجمع بمديرية منبه الحدودية.

وأفادت مصادر محلية بمقتل 3 مواطنين يمنيين و3 مهاجرين أفارقة حسب الإعلام الحوثي.

واعتبر ناشطون حوثيون ان ذلك الاستهداف

يمثل تصعيدا يهدد مسار التهدئة القائم بين صنعاء والرياض حسب توصيفهم..

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