القوات السعودية تقصف مواقع وتحصينات المليشيا الحوثية بمحافظة صعدة..

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قصفت القوات السعودية المتواجده في الحد الجنوبي للملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء مواقع وتحصينات المليشيا الحوثية في مديرية منبه بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وقالت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي ان القوات السعودية استهدفت منطقة المجمع بمديرية منبه الحدودية.
وأفادت مصادر محلية بمقتل 3 مواطنين يمنيين و3 مهاجرين أفارقة حسب الإعلام الحوثي.
واعتبر ناشطون حوثيون ان ذلك الاستهداف
يمثل تصعيدا يهدد مسار التهدئة القائم بين صنعاء والرياض حسب توصيفهم..
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