تصريحات هانز فليك بعد سقوط برشلونة في ميلان وبماذا وعد لامين جماهير النادي الكتالوني؟

الأربعاء 07 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعرب هانز فليك مدرب برشلونة، عن مشاعر مختلطة من الحزن والفخر عقب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، كما لم يخف استياءه من أداء التحكيم.

وسقط البرسا عقب فوز الإنتر الصعب والمثير بنتيجة 4-3 في إياب نصف النهائي، أمس الثلاثاء، ليحسم الفريق الإيطالي تأهله للنهائي بمجموع المباراتين 7-6.

ورغم مرارة الإقصاء، عبر فليك عن اعتزازه بأداء لاعبيه، مؤكدا أن الفريق قدم كل ما لديه، وسيركز على العودة بشكل أقوى في الموسم المقبل لمواصلة المنافسة على اللقب الأوروبي.

وقال فليك في تصريحاته لشبكة "موفيستار":"من الطبيعي أن أشعر بالإحباط، لكن ليس من اللاعبين ولا من عطائهم. لقد قدموا كل ما بوسعهم وبذلوا جهدا كبيرا. هذه هي طبيعة كرة القدم، خرجنا اليوم لكننا سنعود العام المقبل بطموح أكبر لإسعاد جماهيرنا والنادي".

واضاف:''ميلان فريق كبير. يمتاز بتنظيم دفاعي ممتاز ويملك مهاجمين مميزين، فضلا عن قدرته اللافتة على السيطرة على الكرة وتنفيذ خططه بانسجام كبير".

أما عن الحكم البولندي سيمون مارشينياك، فقد أبدى فليك تحفظه: "لا أرغب في الخوض كثيرا في موضوع التحكيم، لكنني شعرت أن القرارات المتقاربة كانت تميل لصالح الخصم. هكذا جرت الأمور".

واستخدم فليك نفس التعبير الذي ردده جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، في انتقاده لتحكيم نهائي كأس ملك إسبانيا مؤخرا.

وختم المدرب الألماني تصريحاته بتأكيده على أهمية التعلم من التجارب الصعبة، مشيرا إلى أن الفريق سيواصل التطور رغم قصر الوقت المتاح للتدريبات، وقال: "علينا أن نخرج بالدروس من هذه المباراة، فهي جزء من مسيرة التطور. سنعود الموسم المقبل أكثر استعدادا. من الطبيعي أن نشعر بخيبة أمل الآن، لكننا سنستأنف التدريبات يوم الخميس تحضيرا لمواجهتنا المقبلة أمام ريال مدريد يوم الأحد".

الى ذلك نشر نجم برشلونة لامين جمال منشورا عبر حسابه على "إنستغرام"، وجه فيه رسالة لمشجعي الفريق، عقب الخروج الأوروبي أمام إنترميلان.

وعقب نهاية المباراة، عبر يامال عن حزنه عبر حسابه على مواقع التواصل، مؤكدا أن الفريق سيقاتل من جديد من أجل استعادة المجد الأوروبي. وقال: "لقد قدمنا كل ما لدينا هذا الموسم. سنعود، ولن نتوقف حتى نعيد برشلونة إلى المكانة التي يستحقها".

وتابع: "أعدكم بتحقيق وعدي. والآن علينا التركيز على مباراة يوم الأحد، فهي بمثابة نهائي آخر. فيسكا بارسا!".

ويستعد برشلونة لمواجهة نارية أمام غريمه ريال مدريد، الأحد القادم 11 مايو، على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، ما يجعل الكلاسيكو حاسما في سباق التتويج بالليغا لموسم 2024-2025.