الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعادة النظر في أسلوب تعاطيه مع جماعة الحوثي

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انتقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، طريقة تعاطي الأمم المتحدة مع مليشيا الحوثي في اليمن.
وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، خلال لقائه بالرياض بالمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، يوم الثلاثاء، شدد على ضرورة مراجعة الأمم المتحدة لأسلوب تعاطيها مع ميليشيا الحوثي، لاسيما بعد تصنيفها من امريكا وعدد من الدول، ''منظمة إرهابية أجنبية'' لما تمثله من تهديد لأمن اليمن والمنطقة، وخطرها على الملاحة والتجارة الدولية.
الزنداني أكد أن الحكومة اليمنية حريصة على إنهاء الحرب وإحلال السلام ، في المقابل أفشلت ميليشيا الحوثي كل المبادرات والمساعي خلال السنوات الماضية وعملت كأداة للمشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة والعالم.
و أشار الوزير الزنداني، الى ان تجاهل حقيقة ميليشيا الحوثي والتغاضي عن ممارساتها دون محاسبة يعد خطأ كبيرًا يسهم في إطالة أمد الحرب وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي ويفاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين.