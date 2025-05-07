عاجل: السعودية ترحب بالاتفاق الأمريكي- الحوثي وتعلن دعمها الكامل لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن

الأربعاء 07 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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رحبت الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء بالبيان الصادر من سلطنة عُمان بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن.

وقالت في بيان مقتضب- اطلع عليه محرر مأرب برس-:''المملكة ترحب بالبيان الصادر من سلطنة عُمان الشقيقة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية''.

كما جددت السعودية دعمها لكافة الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

وامس الثلاثاء، صرح ناطق بوزارة الخارجية العمانية بأنه بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

واضاف بيان الخارجية العمانية تابعه محرر موقع مأرب برس " وفي المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

كما اعربت سلطنة عُمان عن شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البناء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحب بها، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، في وقت سابق، الثلاثاء، استسلام الحوثيين، وأنهم سيتوقفون عن توجيه الضربات والهجمات ضد السفن، وفي المقابل ستتوقف الضربات الجوية الأميركية في اليمن.