حجاج يمنيون يبدأون باستلام مبالغهم المستردة التي قررت وزارة الأوقاف إعادتها لهم عن موسم 1446

الأربعاء 07 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بدأت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم الأربعاء ٧ مايو ٢٠٢٥م، عملية تسليم المبالغ المالية للحجاج اليمنيين التي تم استردادها عن الخدمات المتفق عليها ولم تنفذ في موسم حج ١٤٤٥هـ، والتي تقدر بحوالي ١٥ مليون ريال سعودي، وذلك عبر بنك القطيبي، وفق آلية منظمة وشفافة تستند إلى الكشوفات الرسمية في الوزارة.

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور/ محمد بن عيضة شبيبة، أن هذه الخطوة تأتي كثمرة لجهود كبيرة قامت بها الوزارة خلال موسم الحج الماضي وما تلاه من تقييم ومراجعة كافة العقود والتزامات الشركات المقدمة لخدمات الحج.. مشيراً إلى نجاح وزارة الأوقاف في استرداد مبالغ لخدمات لم تُنفذ أثناء موسم الحج.

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على حماية أموال الحجاج وضمان حقوقهم، وماضية في تعزيز الشفافية والمساءلة في كل ما يتصل بخدمات الحج والعمرة.. مشيداً بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في توفير الخدمات للحجاج وضمان حقوقهم.

من جهته أوضح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور/ مختار الرباش الهيثمي، أن هذه العملية تأتي في ظل توجيهات رئيس مجلس القيادة الدكتور/ رشاد العليمي، ودولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير الأوقاف والإرشاد، في تسهيل أداء مناسك الحج وراحة وسلامة الحجاج والحفاظ على حقوقهم.. منوهاً الى دور الجهات المعنية في المملكة لإعادة هذه المبالغ .

من جهته استعرض مدير عام التنظيم

والحسابات بقطاع الحح والعمرة عبدالجبار المزلم، آلية صرف المبالغ عبر بنك القطيبي وفروعه ووكلائه في مختلف المحافظات اليمنية، داعياً الحجاج التوجه لاستلام مبالغهم مع ضرورة اصطحاب جوازات سفرهم، وأضاف أنه في حال وجود أي اشكالية يمكن الحاج التواصل على الرقم الموحد (٧٨٠٠٠٤٣٤٣).

بدوره عبّر مدير المركز الرئيس لبنك القطيبي رائد عبدالغني، اعتزاز البنك بشراكته مع الوزارة وجاهزيته فنياً وتقنياً لإنجاز المهمة بنجاح.

ويُعد هذا الإجراء خطوة غير مسبوقة في تاريخ خدمات الحج في اليمن، ويعكس حرص الوزارة على حقوق الحجاج والتزامها بالشفافية والمحاسبة، كما يعزز من ثقة الحجاج بالخدمات الرسمية.