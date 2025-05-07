سلطنة عمان تعلن عن مباحثات مع الحكومة اليمنية ''لاستئناف العملية السياسية والتوصل لحل عادل وشامل يراعى فيه مصلحة كل الأطراف'' انقسام داخل جماعة الحوثي بشأن اعلان ترامب استسلامهم ووقف الضربات الجوية عليهم.. ماذا قالوا؟ ست طائرات وخسائر بنحو 500 مليون دولار.. مدير مطار صنعاء يكشف حجم الأضرار التي خلفها قصف طائرات الإحتلال الخليج الفارسي أم العربي؟.. ترامب يعدّ إعلانا كبيرا خلال زيارته إلى الشرق الأوسط حرب نادرة تدور خلف الستار.. الصين تعطل أبرز مشروعات إيلون ماسك الرجال أكثر عرضة للوفاة بهذه الأمراض رغم تساوي الإصابات مع النساء.. تعرّف عليها تحطم 3 طائرات حربية هندية داخل البلاد وباكستان تعلن إسقاط 5 أخرى قصف صاروخي هندي على باكستان وإسلام آباد ترد.. تفاصيل انفجارات ضخمة تهز كشمير... والهند تشن أعنف هجوم منذ سنوات على باكستان كارثة جوية جديدة في البحر الأحمر: مقاتلة أميركية ثانية تسقط من حاملة ترومان خلال أسبوع!
أعلنت سلطنة عمان اليوم الاربعاء 7 مايو 2025 عقد جلسة مشاورات سياسية في مسقط بين سلطنة عُمان والحكومة اليمنية الشرعية، بحثت، استئناف العملية السياسية في اليمن.
وخلال الجلسة تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات القضية اليمنية، والسُبل الكفيلة لاستئناف العملية السلمية للوصول إلى حل عادل وشامل في اليمن يراعي مصلحة كافة الأطراف دون استثناء، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق الوكالة العمانية الرسمية.
كما تم استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري ومسائل التنقل والتواصل بين الجانبين.
ترأس الجانب العُماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب اليمني الدكتور منصور علي بجاش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من اعلان سلطنة عمان نجاح وساطتها في التوصل لاتفاق بين واشنطن والحوثيين لوقف الهجمات المتبادلة في البحر الأحمر والقصف الأمريكي على اليمن.
حضر الجلسة، السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية، و السفير الدكتور خالد بن صالح بن شطيف سفير الجمهورية اليمنية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.