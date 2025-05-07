سلطنة عمان تعلن عن مباحثات مع الحكومة اليمنية ''لاستئناف العملية السياسية والتوصل لحل عادل وشامل يراعى فيه مصلحة كل الأطراف''

الأربعاء 07 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت سلطنة عمان اليوم الاربعاء 7 مايو 2025 عقد جلسة مشاورات سياسية في مسقط بين سلطنة عُمان والحكومة اليمنية الشرعية، بحثت، استئناف العملية السياسية في اليمن.

وخلال الجلسة تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات القضية اليمنية، والسُبل الكفيلة لاستئناف العملية السلمية للوصول إلى حل عادل وشامل في اليمن يراعي مصلحة كافة الأطراف دون استثناء، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق الوكالة العمانية الرسمية.

كما تم استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري ومسائل التنقل والتواصل بين الجانبين.

ترأس الجانب العُماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب اليمني الدكتور منصور علي بجاش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من اعلان سلطنة عمان نجاح وساطتها في التوصل لاتفاق بين واشنطن والحوثيين لوقف الهجمات المتبادلة في البحر الأحمر والقصف الأمريكي على اليمن.

حضر الجلسة، السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية، و السفير الدكتور خالد بن صالح بن شطيف سفير الجمهورية اليمنية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.