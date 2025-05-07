سلطنة عمان تعلن عن مباحثات مع الحكومة اليمنية ''لاستئناف العملية السياسية والتوصل لحل عادل وشامل يراعى فيه مصلحة كل الأطراف'' انقسام داخل جماعة الحوثي بشأن اعلان ترامب استسلامهم ووقف الضربات الجوية عليهم.. ماذا قالوا؟ ست طائرات وخسائر بنحو 500 مليون دولار.. مدير مطار صنعاء يكشف حجم الأضرار التي خلفها قصف طائرات الإحتلال الخليج الفارسي أم العربي؟.. ترامب يعدّ إعلانا كبيرا خلال زيارته إلى الشرق الأوسط حرب نادرة تدور خلف الستار.. الصين تعطل أبرز مشروعات إيلون ماسك الرجال أكثر عرضة للوفاة بهذه الأمراض رغم تساوي الإصابات مع النساء.. تعرّف عليها تحطم 3 طائرات حربية هندية داخل البلاد وباكستان تعلن إسقاط 5 أخرى قصف صاروخي هندي على باكستان وإسلام آباد ترد.. تفاصيل انفجارات ضخمة تهز كشمير... والهند تشن أعنف هجوم منذ سنوات على باكستان كارثة جوية جديدة في البحر الأحمر: مقاتلة أميركية ثانية تسقط من حاملة ترومان خلال أسبوع!
تباينت مواقف قادة بارزين في جماعة الحوثي، بشأن الإعلان المفاجئ الذي خرج به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم امس، وفق ما رصده محرر مأرب برس.
ترامب الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، حول ملفات عالمية عدة، قال أن الحوثيين ابلغوا واشنطن عبر وسيط، بأنهم لا يريدون القتال وسيوقفون عن استهداف السفن، مقابل وقف امريكا قصفهم.
وقال ترامب: ''الحوثيون قالوا لنا رجاء توقفوا عن قصفنا ونحن سنتوقف عن استهداف السفن''.
واعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق، الثلاثاء، استسلام الحوثيين، وأنهم سيتوقفون عن توجيه الضربات والهجمات ضد السفن، وفي المقابل ستتوقف الضربات الجوية الأميركية في اليمن.
الحوثيون لم يعلنوا موقفا واضحا عبر بيان رسمي بخصوص اعلان ترامب وتأكيد خارجية سلطنة عمان التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بين الطرفين، واكتفت الجماعة ببعض التصريحات لقيادات كبيرة، والغريب ان تلك التصريحات لم تكن منسجمة وموحدة.
ففي حين اقر ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام فليته، بوجود اتفاق مع أمريكا، هاجم مهدي المشاط ترامب وتوعد بمزيد من التصعيد، بينما كان موقف المدعو محمد علي الحوثي ضبابيا، ما يشير الى انقسام وتباين واضح في الموقف داخل جماعة الحوثي.
المتحدث باسم الجماعة محمد فليته قال ان الاتفاق بين صنعاء وواشنطن يقضي بوقف العدوان الأمريكي على اليمن.. زاعما ان الاتفاق مع واشنطن يخدم القضية الفلسطينية ويحرج إسرائيل
واضاف: ''من حقنا الرد الفوري على أي عدوان علينا، سنواصل استهداف السفن الإسرائيلية حتى إدخال المساعدات لغزة".
فليته اشار الى ان الضمانات للاتفاق 'هي تلك التجربة السوداء التي خاضتها أمريكا في اليمن".. مضيفا '' ما صرح عنه الأمريكي من مزاعم "الاستسلام" هو تعبير عن العجز والفشل''.
رويترز نقلاً عن كبير المفاوضين بجماعة الحوثي قوله ان ''اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة والولايات المتحدة لا يشمل العمليات ضد إسرائيل''.
أما المشاط فقال في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه "إذا أراد المجرم ترامب وقف عدوانه وتعويض ما خلفه فهذا راجع إليه"، وأن جماعته لن تتراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن، مشيرا إلى أن "ما حصل يثبت أن ضرباتنا مؤلمة وستستمر" حسب تعبيره.
بدوره قال القيادي محمد علي الحوثي، إن إعلان ترامب وقف عدوان أمريكا على اليمن سيتم تقييمه ميدانيا اولا.
وأضاف: ''هذا انتصار يفصل الإسناد الأمريكي لإسرائيل المؤقت وفشل لنتنياهو وعليه أن يقدم استقالته''.