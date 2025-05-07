ست طائرات وخسائر بنحو 500 مليون دولار.. مدير مطار صنعاء يكشف حجم الأضرار التي خلفها قصف طائرات الإحتلال

الأربعاء 07 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال المدير العام لمطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، اليوم (الأربعاء)، إن الخسائر الأولية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على المطار تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى استمرار عملية تقييم الأضرار، وفق ما نقلته وسائل إعلام حوثية.

وأكد الشايف تعليق جميع الرحلات من مطار صنعاء وإليه حتى إشعار آخر؛ بسبب أضرار الهجوم الذي شنّه الجيش الإسرائيلي، أمس.

وأشار مدير المطار إلى أن شركة الخطوط الجوية اليمنية خسرت ثلاث طائرات في الهجوم، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف ست طائرات ودمّرها بشكل كامل من بينها الطائرات الثلاث التابعة للخطوط اليمنية.

ولفت الشايف إلى أن هناك بدائل لإعادة تشغيل المطار بشكل مؤقت، لكنه أوضح أنه يحتاج إلى وقت طويل لتأهيله وعودة العمل فيه إلى ما كان عليه في السابق.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن مقاتلات سلاح الجو نفّذت غارات استهدفت بنية تحتية تابعة لجماعة الحوثي في مطار صنعاء، مما أدى إلى تعطيل المطار بالكامل عن العمل، في حين توعّد الحوثيون بالرد.

وأوضح أن هذه الضربات التي جاءت بعد هجوم مماثل على ميناء الحديدة في غرب اليمن يوم الاثنين، تأتي رداً على الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار «بن غوريون» في وسط إسرائيل، يوم الأحد.