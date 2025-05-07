الرجال أكثر عرضة للوفاة بهذه الأمراض رغم تساوي الإصابات مع النساء.. تعرّف عليها

الأربعاء 07 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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نشرت الدورية الطبية "PLos" دراسة علمية حديثة، كشفت أنّ: "احتمالات الوفاة جراء الإصابة بضغط الدم والسكري والإيدز تتزايد بشكل أكبر لدى الرجال مقارنة بالنساء، وذلك على الرغم من تساوي فرص الإصابة بهذه الأمراض لدى الجنسين".

وبحسب الدراسة نفسها فإنه من: "الضروري بذل المزيد من الجهود من أجل العمل على تشجيع الرجال على الانخراط في برامج الرعاية الصحية والطب الوقائي".

وفي هذا السياق، قالت المتخصصة في مجال الصحة العامة بجامعة جنوب الدنمارك، الباحثة أنجيلا تشانغ، إنه: "لا بد من إدراك أن هناك فروقا بين الجنسين في كل ما يتعلق بقضايا الرعاية الصحية والعلاج بشكل عام".

وأشارت تشانغ إلى أنّ: "هذه الفروق تظهر في جميع مناحي الصحة من قبيل تزايد معدلات التدخين لدى الرجال، وأيضا ارتفاع نسبة السمنة لدى النساء على سبيل المثال".

وفي إطار الدراسة الحديثة ذاتها، فإنّ الباحثين قد استخدموا بيانات تخصّ قواعد بيانات عالمية مرتبطة بالرعاية الصحية والعلاج، وذلك من أجل تحديد الاختلافات بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بقضايا الصحة.

إلى ذلك، أظهرت الدراسة أنّ: "كلا من الرجال والنساء يحصلون على أشكال مختلفة من الرعاية الصحية، في حالات الإصابة بأمراض ضغط الدم والسكري والإيدز من دولة لأخرى"، مبرزة في الوقت ذاته أنّ: "العوامل التي تزيد احتمالات الإصابة بهذه الأمراض تختلف من الرجال إلى النساء".

وأوضح الباحثون أنّ: "الرجال يدخنون أكثر من النساء في 86 في المئة من الدول، علما بأن التدخين يعتبر من المسببات الأساسية للإصابة بضغط الدم، في حين أن معدلات السمنة تتزايد لدى النساء مقارنة بالرجال في 65 في المئة من الدول".

وأكد الباحثون عبر عدد من التصريحات التي نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أنّ: "هذه البيانات تظهر أن الحالة الصحية تختلف من الرجال للنساء، وذلك من خلال كافة العوامل المسبّبة للأمراض، وأيضا في شكل الرعاية الصحية التي يحصل عليها كل من الجنسين، وتجارب التعامل مع برامج الرعاية