قصف صاروخي هندي على باكستان وإسلام آباد ترد.. تفاصيل

الأربعاء 07 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلن الجيش الهندي أن نظيره الباكستاني قصف بالمدفعية مناطق بالشطر الهندي من كشمير بعيد ضربات صاروخية هندية مساء أمس الثلاثاء قالت نيودلهي إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية" في باكستان ردا على هجوم في الشطر الهندي من كشمير يوم 22 أبريل/نيسان الماضي.

وجاء في بيان للجيش الهندي على منصة "إكس" أن "باكستان انتهكت مرة جديدة اتفاق وقف إطلاق النار بقصفها المدفعي لقطاعي بيمبر غالي وبونش راجوري" في الشطر الهندي من كشمير، مضيفا أنه "رد بشكل مناسب ومدروس".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن "رده سيكون حازما وشاملا" على الهجوم الصاروخي الهندي الذي استهدف مواقع في باكستان مساء الثلاثاء، مؤكدا مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وفي وقت لاحق، نقلت رويترز عن متحدث عسكري باكستاني أن 8 باكستانيين قتلوا و35 أصيبوا، وفقد 2 إثر القصف الهندي.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن مسجدين على الأقل استُهدفا في الهجوم الهندي، في حين نقلت رويترز عن مسؤول إقليمي باكستاني إعلان حالة الطوارئ في إقليم البنجاب.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة أن قصفا عنيفا بين القوات الهندية والباكستانية وقع في 3 مواقع عبر الحدود في كشمير، كما نقل التلفزيون الباكستاني عن مسؤولين أمنيين أن قوات باكستان الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين وأخرى مسيرة.

وقال متحدث عسكري باكستاني لرويترز إن "الطائرات الهندية التي أسقطناها 3 من طراز رافال وواحدة سو-30 وواحدة ميغ-29".

وتحدث مسؤول هندي لرويترز عن تحطم طائرة حربية هندية في الشطر الهندي من كشمير ونقل طيار مصاب إلى المستشفى.

ونقل التلفزيون الباكستاني عن مصدر عسكري أنه تم تدمير كتيبة مشاة تابعة للجيش الهندي، وأن الرد الباكستاني على الاعتداءات الهندية والتي وقعت على مرحلتين مستمر.

كما نقلت رويترز عن مسؤول في الشرطة الهندية أن القصف عبر معظم خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير مستمرٌ، كما نقلت عن شركة "سبايس جيت" الهندية للطيران أنه "تم إغلاق مطارات في أجزاء من شمال البلاد بسبب الوضع الراهن".

كشمير والبنجاب وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بأن 3 صواريخ هندية استهدفت مواقع في إقليمي كشمير والبنجاب، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ استهدف المطار القديم بمظفر آباد في الشطر الواقع تحت السيطرة الباكستانية من إقليم كشمير.

ونقلت رويترز عن الجيش الهندي "نرد على نحو متناسب وبطريقة مدروسة على انتهاك باكستان وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "باكستان تنتهك مجددا الاتفاق في منطقة بونش-راجوري".

وفي السياق، قالت سفارة الهند بواشنطن إن لدى دلهي "معلومات موثوقة تشير بوضوح لتورط إرهابيين متمركزين في باكستان في هجوم كشمير" الشهر الماضي، وإن "مستشار الأمن القومي الهندي تحدث بعد الضربات مباشرة مع وزير الخارجية الأميركي".

في المقابل، نقلت الوكالة ذاتها عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي، وأن "ادعاء الهند أنها استهدفت معسكرات للإرهابيين كاذب".

وقال الوزير إن جميع الأهداف التي ضربتها الهند مناطق مدنية وليست معسكرات للمسلحين