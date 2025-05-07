انفجارات ضخمة تهز كشمير... والهند تشن أعنف هجوم منذ سنوات على باكستان كارثة جوية جديدة في البحر الأحمر: مقاتلة أميركية ثانية تسقط من حاملة ترومان خلال أسبوع! قنبلة موقوتة في بيتك تهدد خصوبة النساء عاجل : سلطنة عمان تؤكد إستسلام مليشيا الحوثي وخضوها للمطالب الأمريكية شاهد أول الصور لمطار صنعاء واحتراق طائرات اليمنية بعد القصف الإسرائيلي عاجل.. الحوثيون يعلنون الاستسلام ويتوسلون ترامب إيقاف الحرب الخطوط الجوية اليمنية تعلن رسميا خروج ثلاث من طائراتها بمطار صنعاء عن الخدمة وتحمّل الحوثيين المسؤولية. عاجل عاجل: ترامب يعلن استسلام الحوثيين ويقول أن بلاده ستوقف الضربات على اليمن وسلطنة عمان تؤكد مؤتمر وطني للتعليم يدعو الى خطة شاملة للنهوض بالتعليم واعتماد مناهج وطنية موحدة الجيش الإسرائيلي يعلن إخراج مطار صنعاء بشكل كامل عن الخدمة..
في حادثة مقلقة هي الثانية خلال أقل من أسبوع، أعلنت مصادر عسكرية أميركية عن سقوط طائرة مقاتلة من طراز F-18 في مياه البحر الأحمر، بعدما فقدت السيطرة لحظة هبوطها على متن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان".
وأكد المسؤولون أن الطيارين تمكنا من القفز بالمظلة قبل أن تغرق الطائرة في المياه، وتم إنقاذهما بواسطة مروحية خاصة، حيث تبين لاحقاً أن إصاباتهما طفيفة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من حادث مشابه لطائرة أخرى سقطت من نفس الحاملة التي تشارك في تنفيذ ضربات جوية ضد جماعة الحوثي في اليمن.
وتبلغ تكلفة الطائرة المنكوبة أكثر من 60 مليون دولار، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جادة حول كفاءة الإجراءات الفنية وسلامة التشغيل على متن الحاملة، خاصة في ظل توالي هذه الحوادث النادرة في وقت حساس.