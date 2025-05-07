كارثة جوية جديدة في البحر الأحمر: مقاتلة أميركية ثانية تسقط من حاملة ترومان خلال أسبوع!

الأربعاء 07 مايو 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في حادثة مقلقة هي الثانية خلال أقل من أسبوع، أعلنت مصادر عسكرية أميركية عن سقوط طائرة مقاتلة من طراز F-18 في مياه البحر الأحمر، بعدما فقدت السيطرة لحظة هبوطها على متن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان".

وأكد المسؤولون أن الطيارين تمكنا من القفز بالمظلة قبل أن تغرق الطائرة في المياه، وتم إنقاذهما بواسطة مروحية خاصة، حيث تبين لاحقاً أن إصاباتهما طفيفة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من حادث مشابه لطائرة أخرى سقطت من نفس الحاملة التي تشارك في تنفيذ ضربات جوية ضد جماعة الحوثي في اليمن.

وتبلغ تكلفة الطائرة المنكوبة أكثر من 60 مليون دولار، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جادة حول كفاءة الإجراءات الفنية وسلامة التشغيل على متن الحاملة، خاصة في ظل توالي هذه الحوادث النادرة في وقت حساس.