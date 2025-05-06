عاجل : سلطنة عمان تؤكد إستسلام مليشيا الحوثي وخضوها للمطالب الأمريكية

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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صرح ناطق بوزارة الخارجية العمانية بأنه بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

واضاف بيان الخارجية العمانية تابعة محرر موقع مأرب برس " وفي المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

كما اعربت سلطنة عُمان عن شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البناء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحب بها، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.