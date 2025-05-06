شاهد أول الصور لمطار صنعاء واحتراق طائرات اليمنية بعد القصف الإسرائيلي

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي تسببت في تدمير مبنى المسافرين بالكامل، بما في ذلك صالات المغادرة والوصول، إضافة إلى تدمير ثلاث طائرات مدنية تابعة للخطوط اليمنية كانت رابضة في مدرج المطار، وهذه الطائرات كانت محتجزة من قبل جماعة الحوثي منذ يونيو 2024، عقب عودتها من نقل حجاج يمنيين، حيث رفضت الجماعة السماح لها بالمغادرة.