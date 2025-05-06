عاجل.. الحوثيون يعلنون الاستسلام ويتوسلون ترامب إيقاف الحرب

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف على الفور هجماتها على الحوثيين في اليمن، حيث تلقى وعداً حوثياً بوقف «تفجير السفن» في البحر الأحمر.

وقال ترامب إن الحوثيين يقولون إنهم لا يريدون القتال ولن يهاجموا السفن بعد الآن، وأوضح أنه سيكون هناك إعلان مهم جداً قبل جولته المقررة في الشرق الأوسط.

ونفّذت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الاثنين، غارات على مواقع للحوثيين باليمن، حيث شاركت أكثر من 30 طائرة إسرائيلية بضرب مواقع في الحديدة بغارات عنيفة