شاهد أول الصور لمطار صنعاء واحتراق طائرات اليمنية بعد القصف الإسرائيلي عاجل.. الحوثيون يعلنون الاستسلام ويتوسلون ترامب إيقاف الحرب الخطوط الجوية اليمنية تعلن رسميا خروج ثلاث من طائراتها بمطار صنعاء عن الخدمة وتحمّل الحوثيين المسؤولية. عاجل عاجل: ترامب يعلن استسلام الحوثيين ويقول أن بلاده ستوقف الضربات على اليمن مؤتمر وطني للتعليم يدعو الى خطة شاملة للنهوض بالتعليم واعتماد مناهج وطنية موحدة الجيش الإسرائيلي يعلن إخراج مطار صنعاء بشكل كامل عن الخدمة.. عاجل.. السودان يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الامارات ويقرر سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة تأسيس أول مستعمرة فضائية على الأرض: مرحباً بكم في ستاربَيس..إيلون ماسك يرحب بكم السعودية تتربع على منطقة الشرق الأوسط وتحتل المرتبة الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية للعام الثالث عاجل: عدوان اسرائيلي يستهدف مطار صنعاء ومصنع اسمنت عمران ومواقع أخرى
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف على الفور هجماتها على الحوثيين في اليمن، حيث تلقى وعداً حوثياً بوقف «تفجير السفن» في البحر الأحمر.
وقال ترامب إن الحوثيين يقولون إنهم لا يريدون القتال ولن يهاجموا السفن بعد الآن، وأوضح أنه سيكون هناك إعلان مهم جداً قبل جولته المقررة في الشرق الأوسط.
ونفّذت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الاثنين، غارات على مواقع للحوثيين باليمن، حيث شاركت أكثر من 30 طائرة إسرائيلية بضرب مواقع في الحديدة بغارات عنيفة