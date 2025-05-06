عاجل: ترامب يعلن استسلام الحوثيين ويقول أن بلاده ستوقف الضربات على اليمن

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 616

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء إن جماعة الحوثيين أبلغت البارحة واشنطن بأنها "لم تعد ترغب في القتال"، وإن بلاده قررت وقف الضربات الجوية ضدهم بشكل فوري.

واعلن الرئيس الأميركي دونالد_ترامب يعلن وقف الهجمات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، مضيفا: 'انهم استسلموا وأكدوا أنهم سيوقفون هجماتهم بالبحر، وطلبوا وقف القصف عليهم ولم نتوصل لاتفاق بعد''.

وتابع قائلا: ''الحوثيون قالوا لنا رجاء توقفوا عن قصفنا ونحن سنتوقف عن استهداف السفن''.

ولم يصدر عن الحوثيين شيء حتى لحظة نشر هذا الخبر.