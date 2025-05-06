مؤتمر وطني للتعليم يدعو الى خطة شاملة للنهوض بالتعليم واعتماد مناهج وطنية موحدة

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 110

دعا المؤتمر الوطني للتعليم الذي انعقد في محافظة مأرب على مدى يومين، الى وضع خطة وطنية شاملة للنهوض بالتعليم تتضمن اعادة هيكلة السياسات التعليمية ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التعليم واعتماد مناهج وطنية موحدة تعزز القيم الانسانية والهوية الوطنية.

واوصى المؤتمر الذي نظمه المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وجامعة اقليم سبأ، تحت شعار (تعليم جيد.. مستقبل اجيال) بإنشاء منصة افتراضية للتعليم العام على مستوى وزارة التربية والتعليم وتوفير كافة متطلباتها المادية والبشرية والمالية والتشريعية تشرف عليها وزارة التربية، وتفعيل ادارة التعليم الالكتروني على مستوى المحافظات.

ودعا المؤتمر الذي ناقش 20 بحثا وورقة علمية موزعة على خمسة محاور، وبمشاركة 120 مشاركا ومشاركة من الباحثين والأكاديميين واعضاء السلطة المركزية والمحلية من مختلف محافظات الجمهورية، الى انشاء صندوق مركزي لدعم وتطوير التعليم العالي والعام بمشاركة القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية ووضع الاسس التشريعية والادارية المنظمة له.

واكد على اهمية زيادة الميزانية المخصصة للتعليم الى 15 في المائة من اجمالي الانفاق الحكومي لضمان استمرارية البرامج التعليمة، وضورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين تمويل اضافي بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

وشددت توصيات المؤتمر، على ضرورة رسم استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية وآلية تنفيذها بالاستفادة من خبرة البلدان ذات الانظمة التعليمية القوية عالمياً بناء على اخر تصنيف، الى جانب تحسين الظروف الاقتصادية للمعلمين واعضاء هيئة التدريس، وايجاد حلول مناسبة لتوفير الكتاب المدرسي.

كما اوصى المؤتمر بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها التعليم في اليمن ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيا امام المحاكم الوطنية ولدولية وادراج انتهاكات التعليم في التقارير الدولية الدورية حول اليمن باعتبارها اولوية انسانية في برامج الاستجابة الطارئة وخطط اعادة الاعمار.