الجيش الإسرائيلي يعلن إخراج مطار صنعاء بشكل كامل عن الخدمة..

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، إخراج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل، عقب غارات مكثفة نفذتها مقاتلاته، استهدفت منشآت مدنية حيوية داخل المطار.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن “العملية الجوية الإسرائيلية في اليمن انتهت، والطائرات الحربية في طريق عودتها بعد أن قصفت المطار وعطلته وهو ما أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت الذي قالت أن الضربة تسببت في تعطيل شامل للمطار

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجمات استهدفت مدرجات الإقلاع والهبوط، وبرج المراقبة وكذا مبنى الركاب وعددًا من الطائرات المدنية المتوقفة في المطار إلى جانب استهداف منشآت خدمية من بينها خزانات وقود ومحطة كهرباء

وسبق الهجوم بدقائق فقط أن أصدر الجيش الإسرائيلي عبر ناطقه العسكري تحذير رسمي لجميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء دعاهم فيه إلى “إخلائها فورًا”

وبعد ذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “الطائرات الحربية في الأجواء وتنتظر أوامر من سلاح الجو لمهاجمة المطار”، قبل أن تعلن مصادر أمنية إسرائيلية عن بدء الهجوم رسميًا.

وتزامن هذا التصعيد مع مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة محاكمته بشكل مفاجئ، وتوجهه إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب