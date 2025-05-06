عاجل.. السودان يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الامارات ويقرر سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة

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أعلن السودان اليوم الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة واعتبارها دولة عدوان.
كما قرر سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة .
مارب برس يعيد نشر البيان الصادر عن مجلس الأمن والدفاع ..
1. ظل العالم بأسره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الامارات العربية المتحدة وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي.
2. وعندما تيقنت دولة الامارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة ، المؤسسة الشرعية المناط بها الذود عن حياض الوطن والحفاظ على مقدراته ، صّعدت دعمها وسخرت المزيد من امكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة إستراتيجية متطورة .
3. ظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها إستهداف مستودعات النفط والغاز ، وميناء ومطار بورتسودان ، ومحطات الكهرباء والفنادق وعرضت حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر ، والأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر .
4. على إثر هذا العدوان المستمر قرر مجلس الأمن والدفاع الأتي:
- اعلان دولة الامارات العربية المتحدة دولة عدوان .
- قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
- سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة .
5. واتساقاً مع نص وروح المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة التي أعطت الدول الحق في الدفاع عن نفسها ، يحتفظ السودان بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين وإستمرار وصول المساعدات الانسانية .
6. يُثمن المجلس مجاهدات الشعب السوداني وقواته المسلحة والشرطة والأمن والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية ويطمئن الأمة السودانية بأن الدولة قادرة على ردع العدوان والحفاظ على أمن البلاد .
7. أدام الله السودان عزيزاً مكرماً وشامخاً ومستقراً ومنتصراً.