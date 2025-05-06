عاجل | صور متداولة لطائرات اليمنية تحترق بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي في مطار صنعاء

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غارات الإحتلال طالت 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية بمطار صنعاء.
ملاحظة: الصور قد تكون مولدة بالذكاء الإصطناعي لكن المؤكد ان قصف الاحتلال على مطار صنعاء دمر طائرات لليمنية كانت هناك.