السعودية تتربع على منطقة الشرق الأوسط وتحتل المرتبة الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية للعام الثالث

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها الريادية في مجال التحول الرقمي الحكومي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، إذ تصدرت دول المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققة بذلك المركز الأول بنسبة نضج عالية بلغت 96% في التقييم العام للمؤشر، مما يؤكد التزام المملكة الراسخ بتطوير وتقديم خدمات حكومية رقمية متقدمة وفعالة.

تطور ملحوظ ونتائج متقدمة منذ عام 2020:

سجلت المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا وتقدمًا مستمرًا في نتائجها في هذا المؤشر المهم منذ عام 2020، فقد بدأت المملكة رحلتها نحو الصدارة بالمرتبة الرابعة في عام 2020، ثم سرعان ما تقدمت إلى المرتبة الثانية في عام 2021، قبل أن تتبوأ المركز الأول وتحافظ عليه بجدارة في نسختي المؤشر لعامي 2022 و2023، وقد تأكد هذا التفوق مرة أخرى في عام 2024.

ويعود هذا التقدم اللافت إلى التحسينات الكبيرة والنوعية التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية وإستراتيجية مثل قطاعي الصحة والتعليم، ففي قطاع الصحة، ساهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية المبتكرة، مثل: نظام الوصفات الطبية الرقمية الآمن، وتسهيل حجوزات المواعيد الطبية عبر المنصات الحكومية الرقمية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات الصحية ورفع مستوى رضاهم عن هذه الخدمات.

كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية المتطورة، مثل: منصات التعلم عن بُعد التفاعلية وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني السلسة، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات التعليمية الحكومية بمرونة وجودة عالية.

تبني التقنيات الناشئة:

أكد المهندس أحمد الصويان؛ محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن هذا الإنجاز الوطني المهم يعكس الدعم الكبير والاهتمام الخاص الذي توليه القيادة الرشيدة منظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية.

وأشار المهندس الصويان، إلى الدور الحيوي للتكامل والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية في المملكة، واعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية المبتكرة، التي تهدف في جوهرها إلى تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفعالية.

أداء متميز في المؤشرات الفرعية:

تمكنت السعودية من تحقيق التفوق على 16 دولة أخرى شملها تقييم المؤشر، الذي استند في منهجيته إلى تقييم مستوى نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية قصوى تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء، وذلك عبر البوابات الإلكترونية الحكومية والتطبيقات الذكية للهواتف المحمولة.

وقد جرى التقييم وفق ثلاثة مؤشرات فرعية رئيسية، حققت فيها المملكة نتائج متقدمة تعكس جودة الخدمات الرقمية المقدمة، إذ حصلت المملكة على نسبة بلغت 99% في مؤشر (توفر الخدمة وتطورها)، مما يشير إلى الانتشار الواسع والتطور المستمر للخدمات الرقمية الحكومية.

كما حققت نسبة بلغت 93% في مؤشر (استخدام الخدمة ورضا المستفيدين)، مما يدل على الإقبال الكبير من المستفيدين على استخدام هذه الخدمات ورضاهم عن جودتها وسهولة الوصول إليها.

وأخيرًا، حصلت المملكة على نسبة بلغت 99% في مؤشر (الوصول إلى الجمهور)، مما يؤكد فعالية القنوات الرقمية الحكومية في الوصول إلى جميع شرائح المستفيدين.

تحقيق قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية:

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية حققت آخرًا قفزة نوعية مهمة بتقدمها 25 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح بذلك ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال الحيوي.

كما احتلت المملكة مراكز متقدمة أخرى على الصعيد الدولي والإقليمي، إذ حصدت المركز الرابع عالميًا، والأول إقليميًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين (G20) في مؤشر الخدمات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، حققت المملكة المركز السابع عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز الثالث لمدينة الرياض من بين (193) مدينة حول العالم شملها التقييم.

رؤية مستقبلية:

يعكس هذا الإنجاز التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030 الطموحة، من خلال تقديم خدمات حكومية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الكفاءة والشفافية.