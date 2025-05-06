عاجل: عدوان اسرائيلي يستهدف مطار صنعاء ومصنع اسمنت عمران ومواقع أخرى

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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شنت طائرات الإحتلال قبل قليل غارات عنيفة على مطار صنعاء، وقاعدة الديلمي، بعد اقل من ساعة على تحذير الموجودين بالمنطقة باخلائها فورا.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي مصنع اسمنت عمران شمال صنعاء، وفق اعلام الحوثيين.

وشنت طائرات الإحتلال غارات استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان بالعاصمة صنعاء، وغارات اخرى على منطقة عطان، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين.

وأعلن الإحتلال اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وانتهاء عدوانه الأخير على #اليمن.

وقال جيش الاحتلال: هاجمنا 10 أهداف في اليمن بـ 20 غارة. استهدفنا مصنع اسمنت عمران، ⁠الهجمات على مطار صنعاء تسببت في تعطيله بالكامل. استهداف مبنى الركاب في مطار صنعاء وجميع الطائرات بداخله.