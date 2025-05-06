عاجل: عدوان اسرائيلي يستهدف مطار صنعاء ومصنع اسمنت عمران ومواقع أخرى عاجل: جيش الإحتلال يصدر انذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء بشكل عاجل وفوي الأمير خالد بن سلمان يتحدث عن لقائه برئيس الحكومة اليمنية والأخير يبحث عن الدعم المطلوب ويضع عليه أولويات حكومته معلومات عن مصنع باجل للأسمنت الذي تعرض لقصف طائرات الإحتلال الوحوش المجنّحة تحلّق مجددًا: قاذفات B-52 الأمريكية تهبط في المحيط الهندي وسط توتر متصاعد الطيران يقلب موازين المعارك ..وإغلاق 10 مطارات روسية إثر هجوم جوي أوكراني نهاية عصر أندرويد؟ شاومي وهواوي وأوبو تخطط لإسقاط هيمنة جوجل لا تتجاهلها- 6 علامات تكشف إصابتك بالقاتل الصامت اعراض حساسية العين وطرق علاجها المختلفة مسيّرات الحرب تقتحم السودان وتشلّ مطارها لليوم الثالث
شنت طائرات الإحتلال قبل قليل غارات عنيفة على مطار صنعاء، وقاعدة الديلمي، بعد اقل من ساعة على تحذير الموجودين بالمنطقة باخلائها فورا.
كما استهدف الطيران الإسرائيلي مصنع اسمنت عمران شمال صنعاء، وفق اعلام الحوثيين.
وشنت طائرات الإحتلال غارات استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان بالعاصمة صنعاء، وغارات اخرى على منطقة عطان، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين.
وأعلن الإحتلال اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وانتهاء عدوانه الأخير على #اليمن.
وقال جيش الاحتلال: هاجمنا 10 أهداف في اليمن بـ 20 غارة. استهدفنا مصنع اسمنت عمران، الهجمات على مطار صنعاء تسببت في تعطيله بالكامل. استهداف مبنى الركاب في مطار صنعاء وجميع الطائرات بداخله.