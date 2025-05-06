عاجل: جيش الإحتلال يصدر انذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء بشكل عاجل وفوي

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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وجه جيش الإحتلال الإسرائيلي قبل قليل، الثانية ظهرا، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي بالإخلاء الفوري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان الجيش اصدر إنذارا بإخلاء عاجل لمنطقة مطار صنعاء الدولي.