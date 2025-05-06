الأمير خالد بن سلمان يتحدث عن لقائه برئيس الحكومة اليمنية والأخير يبحث عن الدعم المطلوب ويضع عليه أولويات حكومته

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- الرياض

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أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في منشور على منصة "إكس"، استمرار دعم المملكة للحكومة اليمنية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني اقتصادياً وتنموياً.

وأوضح أنه خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اليمني الجديد، سالم بن بريك، جرى بحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وأضاف الأمير خالد أنه نقل تهاني وتحيات القيادة السعودية إلى بن بريك بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء.

وكالة سبأ قالت ان رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

واستعرض اللقاء، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، العلاقات الأخوية المشتركة في مختلف المجالات، والدعم المطلوب لمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين وتخفيف معاناتهم الانسانية، إضافة الى تطورات الأوضاع المحلية،والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، ووجهات النظر المتطابقة تجاهها.

وأحاط رئيس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، بالأوضاع المحلية، واولويات حكومته خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، والدور المعول على الاشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم هذه الأولويات.

وأعرب بن بريك عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا، للمملكة العربية السعودية الشقيقة على موقفها الاخوي المشرف الى جانب اليمن وشعبه، ودعم تطلعاته في كل المراحل والظروف.

حضر اللقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع السعودي هشام بن عبدالعزيز بن سيف.