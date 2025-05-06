معلومات عن مصنع باجل للأسمنت الذي تعرض لقصف طائرات الإحتلال

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شنت طائرات الإحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت لأول مرة مصنع اسمنت باجل بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بالتزامن مع غارات على الميناء مساء أمس، ردا على قصف الحوثيين مطار اللد بتل أبيب.

واسفرت الغارات عن سقوط قتيلين اثنين واكثر من اربعين مصابا من عمال المصنع الذي تعرض لتدمير كامل.

فيما يلي معلومات عن المصنع:

يقع مصنع إسمنت باجل على بُعد 50 كيلومترًا شمال شرق ميناء الحديدة، وعلى ارتفاع 135 مترًا عن سطح البحر.

تاريخ التأسيس والتوسعة:

بدأ التشغيل الإنتاجي للخط الأول في مارس 1973م بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 50 ألف طن.

في عام 1984م، أُضيف خط إنتاجي جديد بطاقة 220 ألف طن سنويًا.

في فبراير 2007م، وُقّعت اتفاقية مع شركة "سمك" الصينية لإنشاء خط إنتاجي جديد بطاقة 750 ألف طن سنويًا من مادة الكلينكر، بتكلفة إجمالية بلغت 113 مليون دولار، بتمويل مشترك بين الحكومة اليمنية والصين.

بعد توقف دام 14 عامًا، أُعيد تشغيل الفرن الجديد في سبتمبر 2022م.

الطاقة الإنتاجية:

الخط الجديد ينتج 750 ألف طن سنويًا من الكلينكر.

الخط القديم كان ينتج 170 ألف طن سنويًا، وتُجرى دراسات لتحديثه لزيادة الإنتاج إلى 250 ألف طن سنويًا.

العمالة:

يوفر المصنع فرص عمل لحوالي 500 عامل (يعني اسرة ضرب 5 يساوي 2500 فرد).

أهمية المصنع:

يُعد المصنع من أهم المنشآت الاقتصادية في #اليمن، حيث يُسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت، ويُساهم في رفد الاقتصاد الوطني.