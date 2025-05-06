الوحوش المجنّحة تحلّق مجددًا: قاذفات B-52 الأمريكية تهبط في المحيط الهندي وسط توتر متصاعد

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تحرّك عسكري لافت قد يحمل في طيّاته رسائل استراتيجية، شرعت الولايات المتحدة بنقل قاذفتين بعيدتي المدى من طراز B-52H إلى قاعدة "دييغو غارسيا" ذات الأهمية المحورية في المحيط الهندي، وفقًا لمعلومات تداولتها منصات استخبارات المصادر المفتوحة مساء الإثنين.

القاذفتان، اللتان أقلعتا من قاعدة "باركسدايل" الجوية بولاية لويزيانا، تخترقان حالياً أجواء المحيط الهادئ في طريقهما للانضمام إلى الأسطول الأمريكي المتواجد في القاعدة البحرية، والذي يضمّ ست قاذفات شبحية من طراز B-2A "سبيريت" كانت قد نُشرت في مارس المنصرم.

وذكرت التقارير أن هذه الطائرات شاركت في عمليات ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، إلى جانب دورها في تعزيز الردع ضد إيران.

في المقابل، لم تُفصح وزارة الدفاع الأمريكية حتى اللحظة عن الهدف المباشر من إرسال قاذفتي B-52، ما يفتح باب التكهنات حول تصعيد عسكري وشيك قد تشهده المنطقة، لاسيما في ظلّ التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

التحرك الأمريكي يأتي بعد أسابيع من تقارير أشارت إلى تعزيز التواجد الجوي في القاعدة ذاتها، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاعات وعودة "الحرب الباردة" بأسلوب جديد... من السماء.