الوحوش المجنّحة تحلّق مجددًا: قاذفات B-52 الأمريكية تهبط في المحيط الهندي وسط توتر متصاعد الطيران يقلب موازين المعارك ..وإغلاق 10 مطارات روسية إثر هجوم جوي أوكراني نهاية عصر أندرويد؟ شاومي وهواوي وأوبو تخطط لإسقاط هيمنة جوجل لا تتجاهلها- 6 علامات تكشف إصابتك بالقاتل الصامت اعراض حساسية العين وطرق علاجها المختلفة مسيّرات الحرب تقتحم السودان وتشلّ مطارها لليوم الثالث الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين بفضل الطلب على الملاذ الآمن ماكرون يفتح أبواب الإليزيه للشرع: لحظة تاريخية تعيد سوريا إلى الخارطة الأوروبية الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن رداً على هجوم صاروخي استهدف تل أبيب الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن رداً على هجوم صاروخي استهدف تل أبيب
في تحرّك عسكري لافت قد يحمل في طيّاته رسائل استراتيجية، شرعت الولايات المتحدة بنقل قاذفتين بعيدتي المدى من طراز B-52H إلى قاعدة "دييغو غارسيا" ذات الأهمية المحورية في المحيط الهندي، وفقًا لمعلومات تداولتها منصات استخبارات المصادر المفتوحة مساء الإثنين.
القاذفتان، اللتان أقلعتا من قاعدة "باركسدايل" الجوية بولاية لويزيانا، تخترقان حالياً أجواء المحيط الهادئ في طريقهما للانضمام إلى الأسطول الأمريكي المتواجد في القاعدة البحرية، والذي يضمّ ست قاذفات شبحية من طراز B-2A "سبيريت" كانت قد نُشرت في مارس المنصرم.
وذكرت التقارير أن هذه الطائرات شاركت في عمليات ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، إلى جانب دورها في تعزيز الردع ضد إيران.
في المقابل، لم تُفصح وزارة الدفاع الأمريكية حتى اللحظة عن الهدف المباشر من إرسال قاذفتي B-52، ما يفتح باب التكهنات حول تصعيد عسكري وشيك قد تشهده المنطقة، لاسيما في ظلّ التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
التحرك الأمريكي يأتي بعد أسابيع من تقارير أشارت إلى تعزيز التواجد الجوي في القاعدة ذاتها، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاعات وعودة "الحرب الباردة" بأسلوب جديد... من السماء.