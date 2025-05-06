الطيران يقلب موازين المعارك ..وإغلاق 10 مطارات روسية إثر هجوم جوي أوكراني

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلنت روسيا أنّ الجيش الأوكراني استهدف ليل الاثنين - الثلاثاء، بعشرات الطائرات المسيّرة أراضيها، لا سيّما موسكو، في هجوم جوّي ضخم أدّى لتوقف العمل في نحو 10 مطارات روسية قبل 3 أيام من إحياء الكرملين ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.

ويأتي هذا الهجوم قبيل أيام من استضافة العاصمة الروسية الجمعة، عرضاً عسكرياً ضخماً سيحضره الرئيس فلاديمير بوتين ونحو 20 زعيماً أجنبياً. وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إنّ الدفاعات المضادّة للطائرات اعترضت 19 طائرة مسيّرة في سماء العاصمة.

وأوضح أنّ الحطام سقط على شارع رئيسي جنوب موسكو، مضيفاً أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وبثّت وسائل إعلام روسية صوراً لنافذة سوبر ماركت متصدّعة، وواجهة مبنى سكني متفحّمة.

وإثر هذا الهجوم، فرضت 4 مطارات في العاصمة؛ هي شيريميتيفو، ودوموديدوفو، وفنوكوفو، وجوكوفسكي، قيوداً مؤقتة على عملياتها خلال الليل، مع إغلاق بعضها مدارجه بالكامل لكن بصورة مؤقتة، بحسب ما أفادت وكالة الطيران المدني الروسية «روزافياتسيا».

وأضافت الوكالة أنّ الهجوم الجوي الأوكراني تسبّب أيضاً بتعليق العمل مؤقتاً في مطارات روسية أخرى، بما في ذلك مطارات في كثير من المدن الكبرى الواقعة على نهر الفولغا، مثل نيجني نوفغورود، وسامارا، وساراتوف، وفولغوغراد.

وفولغوغراد أو ستالينغراد كما كان اسمها سابقاً هي مسرح المعركة الأكثر دموية في التاريخ والمدينة التي شهدت هزيمة الجيش النازي السادس في عامي 1942 و1943، وتُعدّ معركتها نقطة تحوّل في الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت سلطات منطقة فورونيج (جنوب) أنّ الدفاعات الجوية اعترضت 18 طائرة مسيّرة أوكرانية، بينما أعلنت سلطات منطقة بينزا الجنوبية أيضاً أنّ الدفاعات الروسية اعترضت 10 طائرات مسيّرة أوكرانية.

ولم يتمّ الإبلاغ في الحال عن سقوط قتلى أو جرحى من جراء هذا الهجوم. وفي كورسك، أدّى هجوم أوكراني لإصابة مراهقين (14 و17 عاماً)، وتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الروسية الحدودية.

بالمقابل، أسفرت غارة جوية روسية بطائرة من دون طيّار عن مقتل شخص واحد في منطقة أوديسا، وفقاً لحاكم المنطقة.

واقترحت روسيا وقفاً لإطلاق النار لمدّة 3 أيام من 8 إلى 10 مايو (أيار)، لمناسبة الاحتفال بالانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولم توضح أوكرانيا ما إذا كانت تنوي الالتزام بهذه الهدنة التي أعلنها الرئيس بوتين، أم لا.