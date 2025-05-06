نهاية عصر أندرويد؟ شاومي وهواوي وأوبو تخطط لإسقاط هيمنة جوجل

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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تنتشر شائعات في قطاع التكنولوجيا عن تعاون مُحتمل بين 3 شركات صينية كبرى -شاومي، مجموعة BBK (الشركة الأم لأوبو، وفيفو،ون بلس)، وهواوي- لإطلاق نظام تشغيل بديل لنظام أندرويد، لكن دون الاعتماد على خدمات جوجل.

إذا صحّت هذه الشائعات، فقد تُعيد هذه الخطوة الجريئة تعريف سوق الهواتف الذكية، خاصةً بعد حظر هواوي من استخدام خدمات جوجل عام 2019.

وتشير التكهنات إلى أن نظام HyperOS 3 من شاومي قد يُمهّد الطريق للابتعاد التدريجي عن نظام جوجل، تمهيدًا للانتقال إلى نظام تشغيل مُستقل بالكامل.

الدرس المُستفاد أجبر الحظر الأمريكي المفروض على هواوي منذ عام 2019 الشركات الصينية على إعادة التفكير في اعتمادها على التكنولوجيا الغربية.

بعد حرمانها من خدمات جوجل (GMS)، أسرعت هواوي في تطوير نظامها الخاص هارموني أو إس (HarmonyOS) وخدمات هواوي المحمولة (HMS).

منع هواوي من استخدام خدمات جوجل منذ مايو 2019. تطوير HMS كبديل لخدمات جوجل.

إطلاق AppGallery كبديل لمتجر Play.

إصدار HarmonyOS لتقليل الاعتماد على أندرويد.

على الرغم من التحديات الأوّلية، نجحت هواوي في بناء نظام خدمات مُتكامل، خاصةً في الصين حيث خدمات جوجل محدودة أصلًا.

هل هذا واقعي بالنسبة لشاومي؟ تُعد شاومي ثاني أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد عالميًا، لذا فإن التخلّي عن جوجل قد يكون خطوة محفوفة بالمخاطر.

فقد بنّت شاومي سُمعتها العالمية على تقديم هواتف ذات مواصفات عالية بدعم كامل من جوجل وبأسعار معقولة.

قد يؤدي تخلّي شاومي عن خدمات جوجل إلى: فُقدان شريحة كبيرة من المُستخدمين خارج الصين.

انخفاض توفُّر التطبيقات في الأسواق العالمية.

الحاجة إلى استثمارات ضخمة في تطوير خدمات بديلة. خسارة كبيرة في الحصة السوقية. ينبع دافع تقليل الاعتماد على جوجل بشكل كبير من اعتبارات جيوسياسية واقتصادية.

فقد أجبر استبعاد هواوي من خدمات جوجل للهواتف المحمولة (GMS) بسبب العقوبات الأمريكية عملاق التكنولوجيا على إنشاء نظامها البيئي الخاص -HarmonyOS، وقد تسعى شاومي إلى تكرار هذا النموذج ليس بسبب العقوبات الحالية، ولكن لحماية عملياتها المُستقبلية من مخاطر مُماثلة.

علاوةً على ذلك، فإن امتلاك حزمة برامج كاملة يمنح العلامات التجارية مزيدًا من التحكُّم في بيانات المُستخدم، وتحقيق الربح من الخدمات، وجداول التحديثات.

كما يُمكن أن تُخفّض هذه الخطوة التكاليف المُتعلّقة بالترخيص، وتُتيح طُرقًا جديدة لتحقيق الربح من خلال نظام بيئي خاص.

ومع ذلك، فإنّ التحالُّف مع هواوي وBBK قد يُخفّف من حدّة هذه المخاطر.

فخبرة هواوي مع نظاميّ HarmonyOS وHMS، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لعلامة BBK التجارية؛ قد تُوفّر لشاومي الدعم التكنولوجي والسوقي اللازم لضمان انتقال أكثر سلاسة. هل التعاون مُمكن؟

إذا اتحدّت هذه الشركات الصينية الكبرى، فقد تتمكّن من إنشاء نظام تشغيل بديل قوي، مدعوم باقتصاد رقمي ضخم داخل الصين.

لكن النجاح خارج السوق الصينية سيعتمد على قدرة النظام الجديد على جذب المُطورين وتوفير تجربة استخدم تنافس أندرويد.

في الوقت الحالي، تظل هذه الخطوة مُجرّد شائعة، لكنها تعكس اتجاهًا مُتزايدًا لدى الشركات الصينية نحو تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية