لا تتجاهلها- 6 علامات تكشف إصابتك بالقاتل الصامت

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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تظهر على الجسم مجموعة من الأعراض، يُنصح بعدم تجاهلها، لأنها عادةً ما تشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يعتبر من عوامل خطر أمراض القلب، ويُطلق عليه اسم "القاتل الصامت".

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع "Times of india".

1- الصداع الشديديتسبب ارتفاع ضغط الدم في الشعور بصداع

شديد أو متكرر، خاصةً صباحًا، نتيجة لتمدد الأوعية الدموية الموجودة في الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بآلام في الرأس.

2- ضيق التنفسعدم قدرتك على التقاط أنفاسك، خاصةً مع المجهود، قد يكون علامة تحذيرية على تأثر القلب أو الرئتين لديك من ارتفاع ضغط الدم، الذي يجعل الجسم يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على ما يكفي من الأكسجين.

3- الدوخة أو عدم وضوح الرؤيةعندما يرتفع ضغط الدم، قد يشعر الإنسان بالدوخة أو يعاني من عدم وضوح الرؤية، نتيجة لتأثر تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ أو العينين.

4- نزيف الأنفإذا كنت تعاني من نزيف الأنف باستمرار دون التعرض لأي إصابة، عليك استشارة الطبيب، لأن هناك احتمالًا أن يكون ضغط الدم لديك مرتفعًا.قد يهمك أيضًا: ارتفاع ضغط الدم الصباحي- الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

5- التعب أو الارتباكنقص التروية الدموية الواصلة للدماغ بسبب ارتفاع ضغط الدم أمر في غاية الخطورة، يمكن الاستدلال على المعاناة منه عن طريق الشعور بالتعب أو الارتباك.

6- الشعور بالنبضفي حالة الشعور بالنبض في الصدر أو الرقبة أو الأذنين، لا بد من طلب المساعدة الطبية، لأن هذا العرض قد يكون مؤشرًا على ارتفاع ضغط الدم، خاصةً إذا كان مصحوبًا بعدم انتظام ضربات القلب أو القلق