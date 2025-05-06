اعراض حساسية العين وطرق علاجها المختلفة

الثلاثاء 06 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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حساسية العين، ما هي أسبابها وكيف تحمي عيناك منها؟

عيناك حمراء دائماً ومليئة بالدموع، ولاتستطيع أن تفتح عينك في ضوء الشمس، وتشعر بإحساس حرقة وانتفاخ في جفن العين، لابد أنك تعاني من اعراض حساسية العين التي سنتعرف عليها أكثر وعلى طرق علاجها من خلال المقال الآتي.

اعراض حساسية العين حساسية العين تصيب العديد من الأشخاص، وبعض الكمادات الباردة على عينيك يمكن أن تشعرك بالراحة قبل أن تخرج من منزلك ولكن بالطبع لن تفيدك على المدى الطويل لذلك يجب أن تعرف مسببات الحساسية والعلاجات المتوفرة لمقاومة حساسية العين.

اعراض حساسية العين تشمل:

احمرار في بياض العين أو جفن العين من الداخل.

حرقة في العين و رؤية مشوشة بعض الشئ ودموع كثيرة. انتفاخ جفن العين. الحساسية للضوء وعدم القدرة على تحمله.

تحدث حساسية العين عندما تتعرض العين لأحدى مسببات الحساسية بالنسبة لك، قد يكون وبر حيوان أليف أو حبوب اللقاح، فتقوم خلايا موجودة في العين بإفراز مادة الهيستامين كرد فعل تحسسي والنتيجة تكون عيون حمراء مليئة بالدموع.

موضوعات متعلقة ما سبب وجود كيس ماء في بياض العين وما علاجه؟ أسباب حكة العين وكيفية علاجها نصائح هامة للمصابون بحساسية العين لاتفرك عيناك عندما تكون مصاباً بـ اعراض حساسية العين على الرغم من كون الأمر مغري أن تفرك عيناك عندما تشعر بالحرقة ولكن حاول أن تتجنب ذلك تماماً وتوقف عن فرك عينيك لأن ذلك يزيد من إفراز العين للهيستامين ويزيد الأمر سوءاً.

قم بخلع عدسات العين عند إصابتك بالحساسية. تجنبي وضع مكياج العين.

استخدم الكمادات الباردة لتخفيف حدة الاعراض. اغسل يديك كثيراً لتجنب نقل مسببات الحساسية للعينين.

حبوب اللقاح هي أحد مسببات حساسية العين الأكثر شيوعاً وفي الغالب تسبب حساسية موسمية في الأوقات التي تنتشر فيها حبوب اللقاح بكثرة، مثل الربيع وبداية الصيف ومن المفيد عدم الخروج بكثرة في الأماكن المليئة بالأعشاب والأشجار و ارتداء النظارات الشمسية للحماية من حبوب اللقاح.

توجد مسببات أخرى لحساسية العين قد تكون منتشرة داخل منزلك دون أن تدري مثل وبر حيوانك الأليف، أو ذرات الغبار والفطريات التي تنمو في الأركان الرطبة المظلمة وقد يسبب لك ذلك حساسية العين طول العام