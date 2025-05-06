ماكرون يفتح أبواب الإليزيه للشرع: لحظة تاريخية تعيد سوريا إلى الخارطة الأوروبية

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في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة، يستعد قصر الإليزيه في باريس لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ توليه منصبه بعد إسدال الستار على عقود من حكم البعث وعائلة الأسد.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف نظيره السوري الأربعاء، في لقاء يعكس تحولا كبيرا في الموقف الأوروبي تجاه دمشق بعد سنوات من القطيعة. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيؤكد مجدداً التزام بلاده بدعم بناء سوريا جديدة تتمتع بالحرية والسيادة، وتضم جميع أطياف المجتمع السوري.
وتأتي هذه الزيارة عقب دعوة وجهها ماكرون مطلع العام، مشروطة بتشكيل حكومة شاملة وضمانات لعودة اللاجئين، في ظل مساعٍ أوروبية لإرساء استقرار دائم في الشرق الأوسط، وخاصة في لبنان المجاور.
وتشير التحركات إلى أن أوروبا بدأت تفتح قنوات تواصل حذرة مع الإدارة الجديدة في سوريا، التي أعلنت في يناير أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لفترة تمتد لخمس سنوات. ويرى مراقبون أن الزيارة قد تُمهد الطريق لتخفيف العقوبات الغربية، إذا ما أبدت دمشق جدية في الإصلاح والانفتاح السياسي.
وكانت سوريا قد دخلت منعطفاً تاريخياً في ديسمبر الماضي، حين سيطرت فصائل معارضة على البلاد منهية أكثر من ستة عقود من الحكم الشمولي، في تحول جذري قلب موازين المشهد السوري.