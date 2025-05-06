الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن رداً على هجوم صاروخي استهدف تل أبيب

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الضربات استهدفت ميناء الحديدة ومصنع باجل للأسمنت.. وتل أبيب تتوعد بردّ أقسى في حال تكرار الهجمات
شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، غارات جوية على مواقع قال إنها تابعة لجماعة الحوثي في الساحل الغربي لليمن، وذلك بعد يوم من إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه مطار بن غوريون في تل أبيب.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الضربات استهدفت منشآت استراتيجية يستخدمها الحوثيون لنقل الأسلحة الإيرانية وبناء البنى التحتية العسكرية، مشيراً إلى أن مصنع باجل للأسمنت وميناء الحديدة كانا من بين الأهداف.
وتزامنت العملية مع تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في غرفة العمليات، في خطوة تؤكد أهمية الرد.
وكانت صافرات الإنذار قد دوت في تل أبيب والقدس مساء الأحد عقب سقوط صاروخ أُطلق من اليمن، ما أسفر عن وقوع إصابات، الأمر الذي دفع إسرائيل للتوعد بردّ "حازم وفي الوقت المناسب"، وفق ما صرح به نتنياهو.