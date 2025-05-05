اليمن توقع اتفاقية جديدة مع الإمارات في ابوظبي .. تفاصيل

الإثنين 05 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وقع بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، اليوم الاثنين، اتفاقية لتوسعة محطة الطاقة الشمسية في عدن، بإضافة 120 ميجاوات إلى القدرة الإنتاجية للمحطة، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقّع الاتفاقية، وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس مجيب الشعبي، ورئيس قسم المشاريع الاستراتيجية والخاصة في شركة "مصدر" التابعة لأبوظبي لطاقة المستقبل، علي الشمّري.

وأكد وزير الكهرباء ومحافظ عدن عقب مراسم التوقيع، أهمية الدعم الإماراتي لقطاع الطاقة في اليمن، لا سيما من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في تخفيف معاناة المواطنين، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد ضغطاً كبيراً على شبكة الكهرباء.

وأشار الوزير بن يمين إلى استمرار التنسيق مع الأشقاء في دولة الإمارات لتبني حلول استراتيجية مستدامة لأزمة الكهرباء في عدن وبقية المحافظات.

ومن المتوقع أن يُنجز مشروع التوسعة في وقت قياسي، نظراً لجاهزية البنية التحتية المرتبطة به، ما سيعزز من القدرة التوليدية ويعتمد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة كمصدر مستدام لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في المدينة.