مارب: محكمة الاستئناف العسكرية تبدأ محاكمة أخطر خلايا مليشيات الحوثي الإرهابية اليمن توقع اتفاقية جديدة مع الإمارات في ابوظبي .. تفاصيل لماذا رفضت محكمة العدل الدولية دعوى السودان ضد الإمارات؟ كيف يمكن تقييم خسائر الحوثيين جراء الهجمات الأمريكية.. هل تكذب واشنطن ام تخفي المليشيا الحقيقة؟ أردوغان يضع ترامب على اخطر شيئ موجود حاليا في غزة ويوجه له دعوه لزيارة تركيا إنضمام جديد.. يجعل منه أصغر لاعب يشارك مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنكليزي بغياب عيدروس.. أول اجتماع لمجلس القيادة مع رئيس الحكومة الجديد بشكل رسمي المدافع الشهير يودع ليفربول مارب برس يفتح تحقيقا عن أسباب امتناع الحوثيين عن صرف المرتبات في مناطق سيطرتهم ويفنّد سردياتهم المختلفة ...من الراتب إلى الخُمس: وكيف غيّروا مفهوم الدولة والمواطنة؟ وزارة الأوقاف ترفع جاهزية لجانها العاملة في موسم الحج وشبيبة يشدد على تطوير مستوى الأداء وتحسين الجودة
رفضت محكمة العدل الدولية دعوى قضائية رفعها السودان يتهم فيها دولة الإمارات بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة في الحرب الأهلية الدموية في السودان.
ورفع السودان أمام محكمة العدل الدولية الدعوى ضد الإمارات قائلا إن مساندتها لقوات الدعم السريع تُسهم في ارتكاب إبادة جماعية، وهي اتهامات نفتها الإمارات بشدة. لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في القضية، ورفضت الدعوى.
وفي حين أن كل من السودان و الإمارات العربية المتحدة وقعا على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها استثناء بشأن جزء المعاهدة الذي يمنح المحكمة، ومقرها لاهاي، السلطة عليها.
ورحّبت الإمارات بقرار محكمة العدل رفض الدعوى التي رفعها السودان ضدها بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية. وأفادت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، ريم كتيت، أن الدعوى التي رفعها السودان أمام محكمة العدل الدولية "لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية ... مما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة"، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات.