لماذا رفضت محكمة العدل الدولية دعوى السودان ضد الإمارات؟

الإثنين 05 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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رفضت محكمة العدل الدولية دعوى قضائية رفعها السودان يتهم فيها دولة الإمارات بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة في الحرب الأهلية الدموية في السودان.

ورفع السودان أمام محكمة العدل الدولية الدعوى ضد الإمارات قائلا إن مساندتها لقوات الدعم السريع تُسهم في ارتكاب إبادة جماعية، وهي اتهامات نفتها الإمارات بشدة. لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في القضية، ورفضت الدعوى.

وفي حين أن كل من السودان و الإمارات العربية المتحدة وقعا على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها استثناء بشأن جزء المعاهدة الذي يمنح المحكمة، ومقرها لاهاي، السلطة عليها.

ورحّبت الإمارات بقرار محكمة العدل رفض الدعوى التي رفعها السودان ضدها بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية. وأفادت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، ريم كتيت، أن الدعوى التي رفعها السودان أمام محكمة العدل الدولية "لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية ... مما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة"، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات.