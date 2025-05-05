أردوغان يضع ترامب على اخطر شيئ موجود حاليا في غزة ويوجه له دعوه لزيارة تركيا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، خطورة الوضع الإنساني المتفاقم بقطاع غزة، الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق، ودعا نظيره لزيارة تركيا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، تناول العلاقات الثنائية والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين.
وبحسب البيان، وجّه الرئيس أردوغان دعوة لنظيره الأمريكي ترامب لزيارة تركيا.
وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان أكد خلال اتصاله مع ترامب أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات لا سيما الصناعات الدفاعية.
كما أكد الرئيس التركي لترامب أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى أبعاد خطيرة وأن تركيا مستعدة لتقديم الدعم من أجل إيصال المساعدات وإحلال سلام دائم