أردوغان يضع ترامب على اخطر شيئ موجود حاليا في غزة ويوجه له دعوه لزيارة تركيا إنضمام جديد.. يجعل منه أصغر لاعب يشارك مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنكليزي بغياب عيدروس.. أول اجتماع لمجلس القيادة مع رئيس الحكومة الجديد بشكل رسمي المدافع الشهير يودع ليفربول مارب برس يفتح تحقيقا عن أسباب امتناع الحوثيين عن صرف المرتبات في مناطق سيطرتهم ويفنّد سردياتهم المختلفة ...من الراتب إلى الخُمس: وكيف غيّروا مفهوم الدولة والمواطنة؟ وزارة الأوقاف ترفع جاهزية لجانها العاملة في موسم الحج وشبيبة يشدد على تطوير مستوى الأداء وتحسين الجودة أول دولة خليجية تدخل الذكاء الاصطناعي مادة دراسية في مدارسها أجهزة الأمن بمحافظة حضرموت تعتقل خلية حوثية .. بعد تعقب تخابرها وتأمرها إنطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للتعليم بمحافظة مأرب.. أزمات القطاع التعليمي وتحدياته أبرز ملفاته التي سيناقشها الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات يمنية
أصبح شيدو أوبي أصغر لاعب يشارك كأساسي في مباراة بالدوري الإنكليزي لكرة القدم لفريق مانشستر يونايتد، وذلك حينما تواجد في تشكيل الفريق أمام برينتفورد، اليوم الأحد، بعمر 17 عاما و156 يوما.
وانضم أوبي، لاعب منتخب الدنمارك للشباب، إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال العام الماضي وشارك في خمس مباريات مع الفريق في الدوري هذا الموسم كبديل، قبل أن يشارك كأساسي للمرة الأولى.
وخاض اللاعب الشاب مباراة برينتفورد كاملة والتي خسرها الفريق 4/3 ولم يسجل، كما أنه لم يسجل أي هدف للفريق الأول في مانشستر يونايتد.
ومع قدوم مواجهة برينتفورد بين مباراتي ذهاب وإياب قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام أتلتيك بلباو الإسباني، يعتمد مانشستر يونايتد على نظام المداورة بين اللاعبين وقام بإشراك فريق يبلغ معدل أعماره 22 عاما و270 يوما أمام برينتفورد.
ووفقا لإحصائيات شبكة “أوبتا” فإن ذلك الفريق هو ثالث أصغر فريق من حيث معدل الأعمار يتم اختياره لخوض مواجهة بالدوري الإنكليزي.
وكان مانشستر يونايتد قد فاز ذهابا خارج أرضه على أتلتيك بلباو الإسباني 3/صفر