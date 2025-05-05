إنضمام جديد.. يجعل منه أصغر لاعب يشارك مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنكليزي

الإثنين 05 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

عدد القراءات 96

أصبح شيدو أوبي أصغر لاعب يشارك كأساسي في مباراة بالدوري الإنكليزي لكرة القدم لفريق مانشستر يونايتد، وذلك حينما تواجد في تشكيل الفريق أمام برينتفورد، اليوم الأحد، بعمر 17 عاما و156 يوما.

وانضم أوبي، لاعب منتخب الدنمارك للشباب، إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال العام الماضي وشارك في خمس مباريات مع الفريق في الدوري هذا الموسم كبديل، قبل أن يشارك كأساسي للمرة الأولى.

وخاض اللاعب الشاب مباراة برينتفورد كاملة والتي خسرها الفريق 4/3 ولم يسجل، كما أنه لم يسجل أي هدف للفريق الأول في مانشستر يونايتد.

ومع قدوم مواجهة برينتفورد بين مباراتي ذهاب وإياب قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام أتلتيك بلباو الإسباني، يعتمد مانشستر يونايتد على نظام المداورة بين اللاعبين وقام بإشراك فريق يبلغ معدل أعماره 22 عاما و270 يوما أمام برينتفورد.

ووفقا لإحصائيات شبكة “أوبتا” فإن ذلك الفريق هو ثالث أصغر فريق من حيث معدل الأعمار يتم اختياره لخوض مواجهة بالدوري الإنكليزي.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز ذهابا خارج أرضه على أتلتيك بلباو الإسباني 3/صفر