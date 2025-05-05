بغياب عيدروس.. أول اجتماع لمجلس القيادة مع رئيس الحكومة الجديد

الإثنين 05 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عرض رئيس الوزراء سالم بن بريك، اليوم الاثنين، اطارا عاما لأولويات حكومته في المرحلة المقبلة والدعم الرئاسي والدولي المطلوب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه عدا عيدروس الزبيدي والذي تغيب لعذر وفقا لوكالة الانباء الرسمية سبأ، وحضره رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك.

وعرض رئيس الوزراء في الاجتماع اطارا عاما لأولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والدعم الرئاسي، والإقليمي والدولي المطلوب على مختلف المستويات.

بدوره جدد "مجلس القيادة الرئاسي التزامه بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها، وفقا للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك اعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة، وهيئاته المساندة".

كما أكد مجلس القيادة على ضرورة "انتظام عمل الحكومة بكافة اعضائها من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم السلعية، والخدمية، والمضي باستكمال عمليات الاصلاح المؤسسي، وتفعيل اليات الحوكمة، ومكافحة الارهاب، والفساد بكافة اشكالهما".