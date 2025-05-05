وزارة الأوقاف ترفع جاهزية لجانها العاملة في موسم الحج وشبيبة يشدد على تطوير مستوى الأداء وتحسين الجودة

الإثنين 05 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد شبيبة، حرص الوزارة على تطوير مستوى الأداء الميداني للجان العاملة في موسم الحج لهذا العام..مشددًا على ضرورة العمل بتفانٍ لخدمة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال تدشين الدورات التأهيلية والتدريبية للجان العاملة في موسم الحج 1446هـ، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن.

وحثّ الوزير على ضرورة استشعار تقوى الله ومراقبته وابتغاء الأجر والثواب في خدمة الحجاج التي هي من أشرف الأعمال..لافتاً الى ان هذه الدورات تعكس حرص الوزارة على تطوير مستوى الأداء الميداني في موسم الحج لهذا العام.

كما تطرق الوزير، إلى الآلية التي اتبعت لاختيار اللجان العاملة في موسم حج هذا العام وفق معايير محددة، ولفت إلى الجهود التي بذلتها الوزارة للإعداد والتحضير الجيد لهذا الموسم..موجهاً اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية بما يسهم في الارتقاء بآلية تنظيم الحج وإدارته.

بدوره، أوضح وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، أن خطة هذا الموسم ١٤٤٦هـ تعتمد على تجارب سابقة وتحديثات في تنظيم الحجاج تسعى إلى تحسين جودة الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء الخدمة المحليين وفي المملكة العربية السعودية.

واستعرض الوكيل الرباش، مهام اللجان العاملة والجهود التي بُذلت للاستعداد لموسم الحج..مشدداً على ضرورة استيعاب التعليمات الدينية والصحية والنظامية والإدارية التي وضعها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لأجل راحة وسلامة الحجاج.

وأشاد الوكيل الرباش، بالنقلة النوعية التي حققتها السعودية في خدمة الحجاج وإدارة الحشود وذلك ضمن خطة ٢٠٣٠م.. لافتاً إلى نجاح بلادنا في موسم الحج الماضي في إدارة الحشود وهو ما ظهر في عدم تسجيل أي حالات وفيات أو شكاوى من الحجاج..داعياً المشاركين في الدورات إلى التفاعل الجيد واستيعاب كل ما يقدم خلالها حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الحجاج وتمكنهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.

تخلل التدشين، عدداً من المداخلات التي عبر خلالها المشاركون عن كامل استعدادهم لخدمة الحجاج بما يليق بمكانة اليمن وأداء مهمتهم بمسؤولية عالية