عاجل .. أجهزة الأمن بمحافظة حضرموت تعتقل خلية حوثية .. بعد تعقب تخابرها وتأمرها

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نجحت الأجهزة الأمنية في شرطة محافظة حضرموت الساحل من ضبط خلية تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية مكونة من شخصين هما (م، ب، ع، ب) ، يبلغ من العمر 48 عامًا، و(و، أ، ع، ب) ، يبلغ من العمر 37 عامًا.
وقال الاعلام الأمني انه جرى ضبط المتهمَين بعد توافر معلومات أمنية تؤكد تورطهما في التخابر مع المليشيات الحوثية واستلام مبالغ مالية مقابل ذلك.
وتم حجز المتهمَين رهن الإجراءات القانونية اللازمة.