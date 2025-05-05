الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات يمنية

الإثنين 05 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس غائم جزئياً وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية، بينما تكون معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية وباب المندب وجنوب السواحل الغربية.

كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة ومصحوبة بالرعد على المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً وتمتد حتى الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى الجوف ومأرب، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو، حار نهاراً - بارد نسبياً ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فأنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الإثنين، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 34 / 28 - المكلا 33 / 27 - الحديدة 34 / 29 - سقطرى 35 / 24 - المخا 33 / 27 - الغيضة 34 / 25 - زنجبار 34 / 27 - لحج 35 / 26 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 39 / 20 - مأرب 38 / 23 - عتق 37 / 22 - بيحان 36 / 23 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 30 / 13 - تعز 32 / 18 - ذمار 27 / 12 - الضالع 31 / 17 - إب 28 / 16 - البيضاء 29 / 13 .

ووجّه المركز، تحذيراً للأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي من المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية، وكذا للأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس .. مقترحاً عليهم الإكثار من شرب السوائل.

كما توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الإثنين، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر خفيف الموج.