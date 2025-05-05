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انقطاع الكهرباء في عدن يتسبب في وفاة زوجين اضطرا للنوم داخل سيارة والقصة في الممدارة

الإثنين 05 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن
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تُوفي مواطن وزوجته، اليوم الاثنين، أثناء نومهما داخل سيارتهما هربًا من انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية، إن رجل وامرأته عُثر عليهما متوفين داخل سيارتهما في منطقة الممدارة في عدن.

وأضافت المصادر أن الزوجين قاما بتشغيل مكيف السيارة وأغلقا على نفسيهما داخلها وناما وذلك هرباً من ارتفاع درجات الحرارة في المنازل بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التبريد.

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