الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات يمنية انقطاع الكهرباء في عدن يتسبب في وفاة زوجين اضطرا للنوم داخل سيارة والقصة في الممدارة اللتر الواحد بألف ريال.. أزمة وقود خانقة بدأت في مناطق الحوثيين وشركة النفط تعيد العمل بنظام الترقيم أميركي يحقن نفسه بسمّ الأفاعي لـ18 عاماً... والنتيجة قد تُنقذ العالم خبير تغذية يوصي الرجال بهذه البذور: تحمي من العقم أردوغان يفتتح القصر الرابع خارج حدود تركيا كمين جديد للقسام في خان يونس بعد رفح.. تفاصيل كيف ضرب صاروخ الحوثي بن غوريون متجاوزا دفاعات أمريكا وإسرائيل ..خببر يكشف التفاصيل خبر سار لعشاق برشلونة قبل مواجهة الحسم أمام إنتر بدوري الأبطال غارات أمريكية عنيفة على صنعاء بعد إعلان الحوثي فرض حصار جوي على الاحتلال
تُوفي مواطن وزوجته، اليوم الاثنين، أثناء نومهما داخل سيارتهما هربًا من انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة، في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر محلية، إن رجل وامرأته عُثر عليهما متوفين داخل سيارتهما في منطقة الممدارة في عدن.
وأضافت المصادر أن الزوجين قاما بتشغيل مكيف السيارة وأغلقا على نفسيهما داخلها وناما وذلك هرباً من ارتفاع درجات الحرارة في المنازل بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التبريد.