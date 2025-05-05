اللتر الواحد بألف ريال.. أزمة وقود خانقة بدأت في مناطق الحوثيين وشركة النفط تعيد العمل بنظام الترقيم أميركي يحقن نفسه بسمّ الأفاعي لـ18 عاماً... والنتيجة قد تُنقذ العالم خبير تغذية يوصي الرجال بهذه البذور: تحمي من العقم أردوغان يفتتح القصر الرابع خارج حدود تركيا كمين جديد للقسام في خان يونس بعد رفح.. تفاصيل كيف ضرب صاروخ الحوثي بن غوريون متجاوزا دفاعات أمريكا وإسرائيل ..خببر يكشف التفاصيل خبر سار لعشاق برشلونة قبل مواجهة الحسم أمام إنتر بدوري الأبطال غارات أمريكية عنيفة على صنعاء بعد إعلان الحوثي فرض حصار جوي على الاحتلال المجلس الأعلى للتكتل الوطني يلتقي بسفير المملكة المتحدة ويشيد بدور بريطانيا كأحد كبار الداعمين الدوليين لليمن بعد رئيس مجلس القيادة يتسلم دعوة من الرئيس العراقي لحضور مؤتمري القمة العربية العادية والاقتصادية [
تشهد صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أزمة وقود، بدأت منذ ليل أمس الأحد.
واغلقت محطات الوقود أبوابها، وبدأت بآلية جديدة لبيع البترول، بنظام الترقيم، ما يعني عودة طوابير السيارات والمركبات التي ستتكدس على امتداد الشوارع.
وعلى الرغم من اعلان شركة النفط بصنعاء، بأن الوضع التمويني مستقر، الا ان محطات الوقود بدأت وبتوجيهات من الشركة ببيع الوقود للمواطنين بكميات محدودة (40 لتر كل ستة أيام لكل مركبة)، وفق مصادر مأرب برس.
في المقابل انتعشت السوق السوداء من جديد، ووصل سعر اللتر الواحد من مادة البترول الى1000 ريال.
يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الغارات الأمريكية التي تستهدف عدة مواقع بينها ميناء رأس عيسى النفطي.
وكانت شركة النفط بصنعاء أعلنت في وقت سابق أن لديها مخزون يكفي لمدة ثلاثة أشهر.