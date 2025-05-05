خبير تغذية يوصي الرجال بهذه البذور: تحمي من العقم

الإثنين 05 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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هناك نوع من البذور، إذا حرص الرجل على تناوله ضمن النظام الغذائي اليومي، ستتحسن صحته الجنسية بشكل ملحوظ، حسبما ذكر الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية.

وقال أندريه إن بذور اليقطين تلعب دورًا كبيرًا في حماية الرجال من خطر الإصابة بالعقم، لأنها تمد الجسم بثلث الكمية الموصى بها من معدن الزنك يوميًا عند تناول 100 جرام منها.

وأضاف خبير التغذية أن بذور اليقطين تساعد على تعزيز الخصوبة لدى الرجال، بفضل قدرتها على تحسين حركة الحيوانات المنوية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وأوضح أن بذور القطين تتميز باحتوائها على عناصر غذائية تساعد على تعزيز صحة الأوعية الدموية وزيادة مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" بالجسم، مثل أحماض أوميجا 3 والماغنسيوم والبوتاسيوم.

وأكد أن بذور اليقطين تساعد أيضًا على تحسين الانتصاب، لاحتوائها على حمض الأرجينين، الذي يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أعضاء الحوض، بما في ذلك القضيب.

واختتم أندريه حديثه بالإشارة إلى أن الرجال المعتادين على تناول بذور اليقطين بانتظام ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض البروستاتا