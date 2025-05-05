أميركي يحقن نفسه بسمّ الأفاعي لـ18 عاماً... والنتيجة قد تُنقذ العالم خبير تغذية يوصي الرجال بهذه البذور: تحمي من العقم أردوغان يفتتح القصر الرابع خارج حدود تركيا كمين جديد للقسام في خان يونس بعد رفح.. تفاصيل كيف ضرب صاروخ الحوثي بن غوريون متجاوزا دفاعات أمريكا وإسرائيل ..خببر يكشف التفاصيل خبر سار لعشاق برشلونة قبل مواجهة الحسم أمام إنتر بدوري الأبطال غارات أمريكية عنيفة على صنعاء بعد إعلان الحوثي فرض حصار جوي على الاحتلال المجلس الأعلى للتكتل الوطني يلتقي بسفير المملكة المتحدة ويشيد بدور بريطانيا كأحد كبار الداعمين الدوليين لليمن بعد رئيس مجلس القيادة يتسلم دعوة من الرئيس العراقي لحضور مؤتمري القمة العربية العادية والاقتصادية [ وفاة الداعية السعودي الشهير الشيخ سعد البريك
هناك نوع من البذور، إذا حرص الرجل على تناوله ضمن النظام الغذائي اليومي، ستتحسن صحته الجنسية بشكل ملحوظ، حسبما ذكر الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية.
وقال أندريه إن بذور اليقطين تلعب دورًا كبيرًا في حماية الرجال من خطر الإصابة بالعقم، لأنها تمد الجسم بثلث الكمية الموصى بها من معدن الزنك يوميًا عند تناول 100 جرام منها.
وأضاف خبير التغذية أن بذور اليقطين تساعد على تعزيز الخصوبة لدى الرجال، بفضل قدرتها على تحسين حركة الحيوانات المنوية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وأوضح أن بذور القطين تتميز باحتوائها على عناصر غذائية تساعد على تعزيز صحة الأوعية الدموية وزيادة مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" بالجسم، مثل أحماض أوميجا 3 والماغنسيوم والبوتاسيوم.
وأكد أن بذور اليقطين تساعد أيضًا على تحسين الانتصاب، لاحتوائها على حمض الأرجينين، الذي يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أعضاء الحوض، بما في ذلك القضيب.
واختتم أندريه حديثه بالإشارة إلى أن الرجال المعتادين على تناول بذور اليقطين بانتظام ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض البروستاتا