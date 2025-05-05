أردوغان يفتتح القصر الرابع خارج حدود تركيا

الإثنين 05 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "القصر الرابع" خارج حدود تركيا الرسمية.

وشيد القصر الجديد الذي بلغت تكلفته والذي تبلغ تكلفته 5.5 مليار ليرة، في موقع مبنى رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية الذي وصفه أردوغان بـ"العشوائي" خلال زيارته في 2021. وفي حفل الافتتاح، ألقى أردوغان كلمة أمام الحضور، حيث أكد أن المبنى الجديد، الذي استغرق بناؤه ثلاث سنوات، قد تم تشييده من حجارة قبرص.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمجمع الرئاسي 640 ألف متر مربع، منها 55 ألف متر مربع مساحة مغلقة، وسيستخدم كمقر جديد لرئاسة الجمهورية والبرلمان.

كما يشمل المجمع حديقة وطنية تبلغ مساحتها 452 ألف متر مربع ومسجدا يتسع لـ2000 مصل.

وأوضح أن المجمع الرئاسي الجديد يضم مساحة تبلغ 25 ألفا و210 متر مربع، ويشمل قصر الرئاسة قاعتي مؤتمرات تتسعان لـ600 شخص، وصالة استقبال تستوعب 400 فرد، و52 مكتبا عمل، و10 قاعات اجتماعات، بالإضافة إلى مقهى ومطعم وموقف سيارات يتسع لـ109 مركبة.

وأكد أردوغان أن تركيا هي "الدولة الضامنة" لشمال قبرص، قائلا: "طالما استمر الحصار الظالم المفروض على القبارصة الأتراك، وطالما لم يتم التوصل إلى حل عادل ودائم ومستدام يتوافق مع واقع الجزيرة، فإن التعامل مع إدارة قبرص اليونانية في الجنوب أو إجراء تعاملات تجارية معها أو فتح موانئنا أمامها ليس واردًا على الإطلاق".

وأعاد أردوغان التأكيد على دعمه "حل الدولتين"، قائلا: "إذا كانت هناك مفاوضات جديدة، فلن تكون بين مجتمعين، بل بين دولتين متساويتين في السيادة. نحن نؤمن بأن حل القضية القبرصية يمر عبر هذا الطريق، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه مع إخوتنا القبارصة الأتراك".

يشار إلى أن القصر الجديد، الذي يطلق عليه القبارصة اسم "القصر الرابع لأردوغان"، قد حل محل المبنى الرئاسي السابق لجمهورية شمال قبرص التركية، والذي وصفه أردوغان سابقا بـ"العشوائيات