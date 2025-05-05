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كمين جديد للقسام في خان يونس بعد رفح.. تفاصيل

الإثنين 05 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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 أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في خان يونس جنوب قطاع غزة تمكنت خلاله من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها.

وأوضحت القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاش، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل شرق خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القسام تنفيذ كمين مركب من 3 عمليات في رفح جنوبي القطاع.

وقالت القسام إن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا -السبت- في حي الجنينة شرقي رفح، إذ استدرجوا قوة هندسية إسرائيلية إلى عين نفق مفخخة مُسبقا، مشيرة إلى أن العملية بدأت بالاشتباك مع أفراد القوة والإجهاز على فرد منهم من المسافة صفر.

وأضاف البيان أنه فور تقدم عدد من الجنود إلى عين النفق تم تفجيرها فيهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح، ثم تقدم مقاتلو القسام واستهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105".

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