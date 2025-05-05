كمين جديد للقسام في خان يونس بعد رفح.. تفاصيل كيف ضرب صاروخ الحوثي بن غوريون متجاوزا دفاعات أمريكا وإسرائيل ..خببر يكشف التفاصيل خبر سار لعشاق برشلونة قبل مواجهة الحسم أمام إنتر بدوري الأبطال غارات أمريكية عنيفة على صنعاء بعد إعلان الحوثي فرض حصار جوي على الاحتلال المجلس الأعلى للتكتل الوطني يلتقي بسفير المملكة المتحدة ويشيد بدور بريطانيا كأحد كبار الداعمين الدوليين لليمن بعد رئيس مجلس القيادة يتسلم دعوة من الرئيس العراقي لحضور مؤتمري القمة العربية العادية والاقتصادية [ وفاة الداعية السعودي الشهير الشيخ سعد البريك بن بريك يؤدي اليمين الدستورية والعليمي يضع أمامه ثلاث أولويات عاجلة للمرحلة القادمة.. عاجل قلق أممي من تحويل مليشيا الحوثي موظفي الإغاثة المختطفين الى دروع بشرية الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي يعلنون موقفهم من تعيين بن بريك رئيسا للحكومة اليمنية
أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في خان يونس جنوب قطاع غزة تمكنت خلاله من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها.
وأوضحت القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاش، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
وأضافت القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل شرق خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القسام تنفيذ كمين مركب من 3 عمليات في رفح جنوبي القطاع.
وقالت القسام إن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا -السبت- في حي الجنينة شرقي رفح، إذ استدرجوا قوة هندسية إسرائيلية إلى عين نفق مفخخة مُسبقا، مشيرة إلى أن العملية بدأت بالاشتباك مع أفراد القوة والإجهاز على فرد منهم من المسافة صفر.
وأضاف البيان أنه فور تقدم عدد من الجنود إلى عين النفق تم تفجيرها فيهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح، ثم تقدم مقاتلو القسام واستهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105".