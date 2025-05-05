خبر سار لعشاق برشلونة قبل مواجهة الحسم أمام إنتر بدوري الأبطال

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تلقى عشاق فريق برشلونة الإسباني خبرا سارا بعد عودة المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي الغائب عن الملاعب منذ أسبوعين بسبب إصابة في فخذه الأيسر، إلى تمارين فريقه الكتالوني اليوم الأحد.
وتأتي عودة ليفاندوفسكي لتمارين برشلونة قبل يومين من المواجهة المنتظرة أمام إنتر الإيطالي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
عاد المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الغائب عن الملاعب منذ أسبوعين بسبب إصابة في فخذه الأيسر، اليوم الأحد، إلى تمارين فريقه برشلونة قبل يومين من المواجهة المنتظرة أمام إنتر الإيطالي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشر النادي الكتالوني، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمتصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" برصيد 25 هدفا، وأرفقها بعبارة "ليفا يشارك في حصة تمرينية مع المجموعة".
وسجل المهاجم، البالغ 36 عاما، 40 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 78 خلال الفوز على سلتا فيغو (4-3) في الدوري في 19 أبريل المنصرم.
وغاب ليفاندوفسكي عن مباراتين في الدوري، ونهائي كأس ملك إسبانيا الذي فاز به فريقه على ريال مدريد (3-2)، ومواجهة الذهاب في نصف نهائي المسابقة القارية أمام إنتر (3-3) في برشلونة.
ويتوجه النادي الكتالوني إلى ميلانو بعد غد الثلاثاء بحثا عن حجز مقعد في النهائي الكبير بمسابقة دوري أبطال أوروبا