غارات أمريكية عنيفة على صنعاء بعد إعلان الحوثي فرض حصار جوي على الاحتلال

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أفادت مصادر محلية ، مساء الأحد، عن غارات أمريكية استهدفت مدينة صعدة والعاصمة صنعاء، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجماعة فرض حصار جوي شامل على الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت قناة، الحوثي عبر "تلغرام"، إن "3 غارات لطيران الأمريكي استهدفت شرق مدينة صعدة (شمال غرب البلاد)".
وفي منشور آخر، ذكرت أن "غارات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء (وسط)".
وأشارت إلى أن القصف في صنعاء طال مديرية بني مطر بـ6 غارات، ومنطقة الملكة في مديرية بني حشيش بغارة، إضافة إلى غارتين على شارع الأربعين بمنطقة سعوان في مديرية شعوب.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فرض حصار جوي شمال على إسرائيل، ردا على توسيع العمليات العدوانية على غزة، حسب بيان للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع.
وقالت الجماعة، في بيان: "نُهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم، حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها".
ويأتي الإعلان بعد ساعات من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على اليمن، بعد قصف جماعة الحوثي مطار بن غوريون، أوقع 8 إصابات ودفع 12 شركة طيران لتعليق رحلاتها حتى الثلاثاء